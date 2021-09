Les sapeurs-pompiers du Gard vaccinent à l'espace Diderot de Nîmes

Jusqu’à la fin de cette semaine, l'espace Diderot dans le quartier Valdegour à Nîmes se transforme en centre de vaccination anti-covid. Il est géré par les sapeurs-pompiers du Gard dans le cadre de "l'aller vers" celles et ceux qui n'ont pas été atteints par la campagne vaccinale.

Ouverture ce mardi du centre de vaccination éphémère à l’espace Diderot dans le quartier de Valdegour à Nîmes. Il fonctionnera sous la houlette des sapeurs pompiers sans rendez-vous jusqu'à vendredi. Une initiative conjointe de la préfecture et de la délégation départementale de l’agence régionale de santé est organisée avec le soutien du Conseil départemental du Gard, soucieuse de toucher tous les publics, la démarche dites "d'aller vers".

"On ne peut pas être plus près."

"Fracture numérique, difficulté pour se déplacer, barrière de la langue", beaucoup sont passés au travers de la raquette vaccinale. Un centre même éphémère au cœur du quartier c'est une opportunité à saisir. On peut vacciner jusqu'à 140 personnes par jour à l'espace Diderot, une démarche sanitaire participative. Les associations ont été étroitement associées pour "tenter de convaincre le plus de monde possible".

Reportage à l'espace Diderot de Nîmes (Gard). Copier

"Entendre, comprendre, rassurer."

L’installation d’un centre de vaccination au sein d’un quartier de la ville de Nîmes est destinée à rapprocher l’acte vaccinal des habitants dans une démarche "d’aller vers". Combler le vide dans la raquette pour des habitants parfois en situation d'isolement ou "gênés par la barrière de la langue".

Némo Quinsac, médecin au SDIS 30. Copier

Fatima, alertée par une affichette dans le centre commercial de son quartier, après bien des hésitations s’est lancée. "J'avais quand même un peu peur avec tout ce qui se disait". Cette mère de famille qui va reprendre son travail est venue à l'espace Diderot, "rassurée par l'accueil et l'écoute" qu'elle y a reçu.

Fatima, après bien des hésitations a franchi le pas. Copier

Une qualité d'accueil et d'écoute qui rassure. © Radio France - Ludovic Labastrou

Ce centre fonctionnera de 8h30 à 18h30 en utilisant le vaccin Moderna à ARn messager. Les personnes devront se munir de leur pièce d’identité et de leur carte vitale.