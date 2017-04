Les scientifiques ont besoin de nous pour capturer et étudier le frelon asiatique

Jusqu'à la fin mai, l'INRA et le CNRS encouragent les citoyens à capturer avec une bouteille des reines de frelons asiatiques. Les scientifiques veulent disséquer l'insecte pour mieux connaitre son comportement et améliorer les moyens de lutte contre l'invasion de frelon asiatique.

L'INRA et le CNRS lancent un appel pour une collecte participative. Chacun peut participer à la démarche scientifique en installant un piège à reines de frelon asiatique dans son jardin. L'insecte a envahit l'Europe et menace les abeilles. Pour mieux lutter contre l'invasion, l'institut national de la recherche agronomique veut d'abord comprendre le comportement et la génétique du frelon asiatique. Les scientifiques suggèrent à chacun d'installer un piège avec une bouteille dans son jardin pour participer à cette collecte scientifique participative.

"L'éradication n'est plus possible. Nous voulons comprendre l'insecte pour développer des méthodes de lutte pour contrôler efficacement les populations de frelon asiatique" Denis Thierry, scientifique INRA Bordeaux

Plus d'infos sur la collecte scientifique participative sur le site Eurofrelon