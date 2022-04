Les scientifiques ont besoin de vous pour rechercher des tiques dans les jardins de la région de Nancy

L'INRAE de Champenoux à la recherche de volontaires pour traquer les tiques dans vos jardins. C'est la deuxième édition de l'opération de science participative Tiquojardin en partenariat avec l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), l'université de Lorraine et le centre permanent d'initiatives pour l'environnement de Nancy-Champenoux. L'objectif est de pouvoir à partir du 1er mai et jusqu'au 10 juillet collecter des tiques dans les jardins, sachant que plus d'un quart des piqûres de tiques ont lieu dans des jardins de particuliers. L'an dernier, 73 personnes avaient participé dans la région de Nancy. Objectif : 150 cette fois.

Un drap pour "ramasser" des tiques dans l'herbe

L'attirail est plutôt rudimentaire. Principale pièce : un drap blanc qu'il faut faire traîner sur l'herbe en marchant à la recherche de tiques. Ca ne loupe, sur un premier aller-retour sur une parcelle, Jonas Durand, ingénieur de recherche à l'INRAE, en trouve une : "La, on vient de trouver une tique femelle adulte. Elle marche, je vais pouvoir la collecter et la mettre dans un tube". Les manipulations sont accessibles à tous. Pour participer, il faut posséder au moins 100 mètres carrés de jardin et habiter dans un rayon de 30 kilomètres autour de Nancy.

L'opération Tiquojardin a démarré autour de Nancy avec notamment le soutien de l'INRAE de Champenoux représentée par Jonas Durand, ingenieur de recherche © Radio France - Cédric Lieto

L'an dernier, des tiques avaient été retrouvées dans 40% des 73 jardins inscrits. Mais quel est l'intérêt de savoir si l'on a des tiques dans nos jardins ? Il s'agit de connaître le risque auquel s'exposent les citoyens pour Jonas Durand : "en 2020, lors du premier confinement, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de gens piqués dans leur jardin que les années précédentes à la même époque. C'est un risque important que l'on veut mieux définir et pour ça, on a besoin des citoyens".

Les kits de prélèvement pour participer pourront être retirés à partir du 1er mai à Champigneulles, Champenoux, Malzéville et au jardin botanique de Villers lès Nancy. Vous pouvez vous inscrire sur le site citique.fr.