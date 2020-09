Les séniors inquiets des nouvelles mesures sanitaires à venir contre la Covid 19

Les Bouches du Rhône sont en zone rouge, les lits de réanimation se remplissent, et un conseil de défense devrait déboucher ce vendredi sur de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer cette deuxième vague.

Parmi les pistes évoquées par le président du Conseil scientifique, Jean François Delfraissy : un renforcement de la protection des personnes âgées afin de "créer une sorte de bulle autour de ces personnes".

Il n'en fallait pas plus pour faire réagir nos séniors. "On nous stigmatise encore, alors que _ce sont les plus de 65 ans qui se protègent le mieux_. On met le masque, on évite les rassemblements, on ne se fait plus la bise" peste Jacques, retraité à Aix en Provence.

Même agacement chez Yvette, 72 ans : " je me sens en pleine forme, je n'ai pas besoin d'une protection supplémentaire, c'est plutôt du coté des jeunes qu'il faut durcir les règles".

Cibler une tranche d'âge n'a aucun sens (Jean-Jacques Portier, gérontologue à Marseille)

Quand on évoque la possibilité de "créer une bulle" autour des personnes âgées, Annie, ne veut pas en entendre parler : "j'ai plus de 60 mais je travaille, je suis commerçante dans le centre-ville d'Aix, et je ne veux pas qu'on me cantonne à faire du ménage ou du repassage chez moi, la vie sociale c'est indispensable, mon salaire aussi".

Le spectre d'un reconfinement de certaines personnes fragiles, c'est que redoute Serge. Ce retraité a contracté le virus en mars dernier : "j'ai fait un mois de coma, mais si on me demande de rester chez moi, je le prendrai très mal".

Pour Jean-jacques Portier, médecin gérontologue à Marseille, cibler une tranche d'âge n'a aucun sens : "_certaines personnes sont en pleine forme à 80 ans, d'autres sont fragiles dès la cinquantaine_. Si de nouvelles mesures de protections sont envisagées, il faudra qu'elles soient mieux organisées qu'en mars dernier !"