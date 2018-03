Étang de Berre, France

29 communes du pourtour de l'Etang de Berre ont été observées à la loupe, notamment Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis du Rhône. Le constat est accablant : une mortalité liée au cancer 40 % supérieure à la moyenne de Provence-Alpes-Côte d'Azur, des maladies cardiorespiratoires plus nombreuses et une mortalité liée au diabète plus importante.

Quatre gros polluants

L'Agence Régionale de Santé évalue les risques depuis 15 ans et pointe encore 4 importants polluants : les particule de diesel, le benzène, le butadiène et le dichloro-trifluoroéthane. Les particules de ces substances nocives sont directement rejetées par les industries mais aussi par les véhicules, ce qui peut accentuer les risques de maladies comme la leucémie.

Un plan pour réduire cette pollution doit maintenant être actionné : il prévoit par exemple de placer des filtres dans les usines et de changer le carburant des navires du port autonome de Marseille-Fos.