Les sites naturels où se baigner en toute sécurité cet été en Franche-Comté

Où se rafraîchir et se baigner en toute sécurité ailleurs que dans les piscines privées ou municipales en Franche-Comté ? La question se pose encore plus avec le retour des grosses chaleurs cette semaine et à quelques jours des vacances d'été 2020 ! Rassurez vous, il y a encore l'embarras du choix cette année avec la trentaine de sites naturels francs-comtois validés par l'Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté pour la qualité de leurs eaux de baignades.

Été 2020 particulier à cause du coronavirus

"Ce contrôle réglementaire comporte des analyses microbiologiques de l’eau et des relevés de paramètres physico-chimiques à une fréquence bimensuelle, entre le 1er juillet et le 31 août. Un premier prélèvement a lieu habituellement vers le 15 juin, pour contrôler la qualité de l'eau avant l'affluence des baigneurs. Cependant, précise l'ARS dans son communiqué officiel publié ce jeudi soir, en raison de la pandémie liée au _coronavirus_, tous les gestionnaires n'ont pas encore fait connaître à nos services les dates d’ouverture de leur baignade pour 2020, ce qui a pu conduire à décaler ce prélèvement d’avant-saison".

Comme l'an dernier, l'Agence Régionale de Santé surveille au total 32 sites en Franche-Comté. Et comme l'an dernier, 28 bénéficient pour l'instant d'une qualité d'eau excellente (bonne, suffisante, insuffisante sont les 3 autres niveaux de classement). Mais pas forcément tous les mêmes qu'en 2019.

Jura : le seul département qui n'excelle pas totalement

Chancia : lac de Coiselet (la qualité de l'eau passe d'excellente en 2019 à bonne en 2020)

: lac de Coiselet (la qualité de l'eau passe d'excellente en 2019 à en 2020) Ounans : la Loue ( pas de classement : données non disponibles pour le moment, la qualité de l'eau était suffisante en 2019)

: la Loue ( : données non disponibles pour le moment, la qualité de l'eau était suffisante en 2019) Desnes : la gravière de Desnes ( pas de classement : comme en 2019, données non disponibles pour le moment)

: la gravière de Desnes ( : comme en 2019, données non disponibles pour le moment) Belmont : La Loue au pont de Belmont ( pas de classement : comme en 2019, données non disponibles pour le moment)

: La Loue au pont de Belmont ( : comme en 2019, données non disponibles pour le moment) Champagne-sur-Loue : La Loue au pont de Champagne (excellente)

: La Loue au pont de Champagne (excellente) Port-Lesney : la Loue au pont de Port-Lesney (excellente)

: la Loue au pont de Port-Lesney (excellente) Dole : le Doubs au Pré Marnoz (excellente)

: le Doubs au Pré Marnoz (excellente) Parcey : la Loue (excellente)

: la Loue (excellente) Doucier : Lac de Chalain (excellente)

: Lac de Chalain (excellente) Fontenu : Lac de Chalain (excellente)

: Lac de Chalain (excellente) Marigny : La Pergola - Lac de Chalain (excellente)

: La Pergola - Lac de Chalain (excellente) Clairvaux-les-Lacs : le grand lac de Clairvaux (excellente)

: le grand lac de Clairvaux (excellente) La Tour-du-Meix : Surchauffant - Lac de Vouglans (excellente)

: Surchauffant - Lac de Vouglans (excellente) Orgelet : Bellecin - Lac de Vouglans (excellente)

: Bellecin - Lac de Vouglans (excellente) Maisod : Mercantine - Lac de Vouglans (excellente)

: Mercantine - Lac de Vouglans (excellente) Lac de Lamoura (excellente)

(excellente) Lac des Rousses (excellente)

Doubs et Territoire de Belfort : qualité excellente partout, comme en 2019

Saint-Point-Lac : Le Port rue du lac (excellente)

: Le Port rue du lac (excellente) Les Grangettes : plage des Grangettes (excellente)

: plage des Grangettes (excellente) Labergement-Sainte-Marie : plage du lac de Remoray (excellente)

: plage du lac de Remoray (excellente) Malbuisson : plage des Landes et plage Les Perrières (excellente)

: plage des Landes et plage Les Perrières (excellente) Montperreux : Chaon Plage (excellente)

: Chaon Plage (excellente) Oye-et-Pallet : Le Canal (excellente)

: Le Canal (excellente) Osselle-Routelle : la Sablière (excellente)

: la Sablière (excellente) Pont-de-Roide-Vermondans : la plage de Pont-de-Roide (excellente)

: la plage de Pont-de-Roide (excellente) Brognard : Etang du Paquis (excellente)

: Etang du Paquis (excellente) Sermamagny : Etang du Malsaucy (excellente)

Haute-Saône : sans faute cette année

Autet : la plage d'Autet (la qualité de l'eau passe de bonne en 2019 à excellente en 2020)

: la plage d'Autet (la qualité de l'eau passe de bonne en 2019 à en 2020) Champagney : les Ballastières (excellente)

: les Ballastières (excellente) Chassey-les-Montbozon : baignade des Forges de Bonnal (excellente)

: baignade des Forges de Bonnal (excellente) Vaivre-et-Montoille : baignade du lac (excellente)

L'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté indique par ailleurs que "du fait du contexte coronavirus également, le contrôle sanitaire sera renforcé sur certains sites. Pour tous les sites, _le respect strict des mesures de distanciation physique, d’entretien des plages et des infrastructures est obligatoire_. En cas de mauvais résultat de la qualité de l’eau, l'ARS peut demander au gestionnaire de fermer la baignade et réalise un prélèvement dit de recontrôle". Quant aux nombreux autres lieux de baignades (rivières, lacs, etc.) non surveillés par l'ARS dans la région, il est normalement interdit de s'y baigner. Ou sinon, à ses risques et ses périls.