Les soignants azuréens appelés à manifester ce mardi 7 décembre

Alors qu'on parle beaucoup de la cinquième vague en ce moment, eux rappellent une nouvelle fois qu'ils ne sont pas armés pour y faire face dans de bonnes conditions : les syndicats appellent les soignants à se mobiliser ce mardi 7 décembre. Ils dénoncent le manque de moyens et les fermetures de lits. Le secteur médico-social se mobilise aussi, s'estimant oublié du Ségur de la santé qui a octroyé des primes aux personnels hospitaliers notamment.

On nous a dit que le monde d'après ne ressemblerait pas au monde d'avant : c'est exactement la même chose

Laura, jeune infirmière niçoise de 28 ans envisage de rendre sa blouse pour bifurquer vers la pâtisserie. "Tout ce qui fait notre métier on ne le fait plus : tenir la main d'un petit papy qui perd la tête, accompagner une personne en fin de vie... On n'a plus le temps. Donc on n'a plus envie. Et puis on est quand-même très mal payés pour les responsabilités qu'on a."

Quatre rassemblements sont prévus : à 9h30 à La Brigue, Grasse et Antibes, puis à 14h à Nice, place Masséna où les syndicats annoncent une grosse mobilisation.