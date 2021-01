Le docteur Yannick Frézet, vice-président de l'URPS Médecins en AURA et référent vaccination Covid pour la médecine de ville dans la Loire, se félicite de l'annonce du ministère de la santé. Les soignants de plus de 50 ans pourront être vaccinés plus vite que prévu.

Les soignants de 50 ans et plus vaccinés dès lundi : une bonne nouvelle pour Y.Frézet, référent dans la Loire

La campagne de vaccination contre le Covid-19 va accélérer en direction des publics prioritaires, avec la possibilité pour les soignants de plus de 50 ans de se faire vacciner dès lundi, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

"C'est une très bonne chose et c'est une bonne nouvelle, se réjouit Yannick Frézet, vice-président de l'URPS Médecins en Auvergne-Rhône-Alpes et référent vaccination Covid pour la médecine de ville dans la Loire. Nous avions fait une demande auprès du ministère pour que le personnel soignant dans son ensemble puisse bénéficier de la vaccination afin d'être protégé et de protéger nos confrères les plus fragiles. Donc c'est une très bonne nouvelle ! La date initiale était prévue aux alentours de la fin février. Et que le calendrier soit avancé nous sécurise énormément et nous avons -sur ce point-là- été entendus par le ministère".

Début de la campagne mi-janvier dans la Loire

Et au-delà de l'aspect sanitaire, la vaccination des soignants à une vertu pédagogique selon lui. "L'exemplarité est très importante. Vous ne pouvez pas expliquer aux patients que c'est bon pour leur santé qu'il faut se protéger, qu'il faut se vacciner en laissant le personnel soignant de côté. La vaccination va être déployée dans les cabinets des médecins traitants et les patients ont confiance en leur médecin traitant et c'est d'autant plus simple et facile de développer une crédibilité sincère et honnête vis-à-vis de cette vaccination si nous montrons cet exemple".

Pour autant, dans la Loire, pas sûr que des soignants puissent réellement se faire vacciner dès lundi. Il faudra sans doute attendre encore quelques jours. C'est la semaine prochaine que les réunions organisationnelles pour le déploiement de la campagne de vaccinations auront lieu. Il s'agit de définir les parcours, les congélateurs, la livraison des vaccins (qui doivent être utilisés dans les cinq jours après leur sortie du congélateur). Il faut aussi cibler les établissements qui bénéficieront des premiers vaccins dans le département. À partir de la mi-janvier, la campagne pourra réellement démarrer.