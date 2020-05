Les soignants de Corse redoutent l’arrivée non contrôlée de vacanciers

Peut-on concilier santé et économie à l’occasion de la saison estivale qui s’annonce ? Les soignants de Corse se disent inquiets et demandent la mise en place de mesures fortes pour éviter un rebond de l’épidémie.

Le courrier est signé de la main du président du Conseil régional de Corse de l’ordre des médecins. Adressé aux décideurs, le communiqué exprime très clairement les inquiétudes d’une profession à l’orée d’une saison estivale dont on ne sait qu’elle sera la teneur.

Au nom de la sécurité de chacun d’entre nous

Nul ne sait ce que sera la saison estivale. Les vacanciers viendront-ils en nombre ? Les soignants de Corse craignent un dérapage même si dans leur communiqué ils affirment « être conscients des enjeux économiques et sociaux et souhaitons une réussite aussi large que possible de la saison touristique. » Mais, car il y a un mais, « nous sommes aussi dépositaires et responsables de la santé de toute la population de l’île qu’elle vive ici tout ou partie de l’année ou qu’elle nous rende visite pour les vacances d’été » précisent ces soignants insulaires qui demandent « la mise en place de mesures fortes, humaines éthiques et déontologiques. »

Tous redoutent donc la période estivale, les flux de personnes : « en l’état actuel de la pandémie, l’arrivée non contrôlée de plusieurs dizaines de milliers de voyageurs mettrait à mal notre capacité de soins, en termes humains et en termes de ressources matérielles. Nos soignants sont épuisés et notre nombre de lits limité. Cet afflux massif de population pourrait aussi conduire à un rebond de l’épidémie qui pourrait avoir des conséquences dramatiques aussi bien pour les estivants que pour la population résidente. »

Les soignants de Corse tirent à travers ce communiqué adressé aux décideurs la sonnette d’alarme et se disent prêt à discuter dans les prochains jours pour préparer au mieux la période d’été.