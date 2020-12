Coronavirus : les soignants de l'hôpital d'Avignon sur le pont pendant les fêtes

Après des mois de lutte contre le coronavirus, les soignants restent sur le pont pendant les fêtes. Les effectifs ont été renforcés à l'hôpital d'Avignon par rapport aux années précédentes, une quarantaine de médecins, infirmières et aides-soignantes sont de permanence aux urgences.

"Malgré tout, on s'est assurés que tout le monde puisse prendre au moins trois voire quatre jours de repos durant cette période, indique Christophe Ponce, cadre supérieur du pôle urgence réanimation. Pour que les équipes puissent souffler en famille, soit à Noël, soit le jour de l'An. Le mois de novembre a été très dur."

La crainte d'une troisième vague

D'après le dernier bilan livré jeudi soir, 75 malades sont hospitalisés à Avignon dont 19 en service infectieux et 13 en réanimation. La situation reste sous contrôle mais les soignants craignent un rebond de l'épidémie après les fêtes. Même un peu avant, "On croise les doigts pour que cela n'arrive pas avant début janvier, espère le docteur Fanny Virard, cheffe des urgences. Autrement on sera obligés de faire revenir des employés en catastrophe dès la semaine prochaine ."

"Pour le moment, ça se passe bien : on a les effectif qu'il faut, le personnel est en bonne santé, mais on appréhende vraiment l'après-fêtes, renchérit Myriam Moriès, la cadre santé des équipes paramédicales. On attend les directives pour savoir où on va."