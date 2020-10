Les soignants de l'hôpital de Bourges pourront prendre des congés pour les fêtes de fin d'année

L'hôpital de Bourges calme le jeu à propos des congés de fin d'année : la directrice des soins affirme que l'objectif est bien de tendre vers quatre jours de congés pour tous les agents pour les fêtes de fin d'année : " Quatre jours incluant l'une des deux fêtes." explique Elisabteh Velon. Début octobre, leur cadre avait été notifié aux personnels des soins de suites et de réadaptation qu'ils ne pourraient poser qu'un seul jour de congé en plus de leur repos hebdomadaire. "Ce n'était nullement une communication institutionnelle" explique aujourd'hui la directrice soins du centre hospitalier Jacques Coeur. Le centre hospitalier de Bourges espère notamment recruter en CDD des élèves infirmiers pour remplacer les soignants en congés à Noël ou à Nouvel an, en plus de personnels volontaires pour travailler les jours fériés. Au final, les congés devraient donc pouvoir se prendre dans les mêmes conditions que les autres années.