Les soignants de la maison de retraite départementale de la Loire protestent contre le manque d'effectifs

En pleine période de canicule et à l'orée des vacances, le personnel réclame des effectifs supplémentaires

Saint-Just-Saint-Rambert, France

Les reformes promises par le gouvernement tardent a se mettre en place et la loi sur l'autonomie est toujours dans les cartons. Et la canicule qui vient se surajouter n'arrange rien aux conditions de travail et aux conditions de vie des résidents.

Pour les salaries;, le vrai problème, ça reste les effectifs de personnel soignant qui sont largement insuffisants pour faire face aux besoins. Il y a aujourd'hui 130 personnes pour 532 résidents. les soignants sont même obligés, durant cette période de canicule, de négliger d'autres tâches pour assurer la sécurité sanitaire des résidents. Pour Thiery TOINON, il faudrait rapidement recruter de nouveaux agents et on en prend pas vraiment le chemin.

Il faudrait presque doubler les effectifs et passer de 130 à 200 au moins. Le mois prochain sera difficile, la direction ne trouve par de remplaçants pour le mois d’août. Thiery TOINON

Devant la maison de retraite de la Loire a Saint Just-Saint Rambert , le personnel qui n'était pas de service lundi après-midi a organisé un rassemblement pour dénoncer leur situation. Christelle Colomban, secrétaire du syndicat CGT.

