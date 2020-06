Le personnel soignant se mobilise dans le Calvados et l'Orne ce mardi

Trois mois après le début de la crise sanitaire, les soignants vont se mobiliser ce mardi 16 juin, pour réclamer plus de moyens pour les hôpitaux et les Ehpad. "Après les applaudissements, place aux rassemblements", c'est le mot d'ordre des mobilisations prévues dans le Calvados et l'Orne.

Ce mardi 16 juin, le personnel soignant donne rendez-vous aux Français dans la rue, pour une journée d'action nationale, organisée à l'appel d'une coalition de syndicats et de collectifs hospitaliers. Programme des mobilisations dans le Calvados et l'Orne.

Dans le Calvados

À Lisieux, plusieurs rendez-vous. Le syndicat FO appelle à un rassemblement devant l'hôpital à 11 h, puis devant les locaux de l'Agence Régionale de Santé à Caen à 13 h. De leur côté, les syndicats Sud, CGT et Unsa appellent à un rassemblement devant l’hôpital lexovien à 9 h, avant de se rendre en co-voiturage à Caen où une manifestation est prévue à 10 h 30 devant la préfecture.

À Vire, rassemblement prévu à partir de 17 h 30 devant la Porte-Horloge.

À Falaise, un rassemblement est prévu devant l'hôpital à 15 h. "On a vu les citoyens applaudir aux fenêtres pendant le confinement, c'était très bien. Maintenant, on espère qu'ils seront avec nous dans la rue, et qu'ils ont pris conscience qu'ils ont vraiment besoin d'un hôpital de qualité. Alors venez nombreux, _tous masqués et tous en blanc"_, lance Karine Velanovski, secrétaire de la section CFDT de l'hôpital de Falaise.

À Caen, le personnel soignant du CHU est appelé à débrayer de 13 h à 15 h et à se rassembler dans le hall de l'hôpital.

Dans l'Orne

L’intersyndicale CGT et Solidaires de l’Orne appelle à plusieurs manifestations dans le département, notamment à Alençon, Argentan et l'Aigle.

À Alençon, départ à 14 h de l’hôpital pour arriver à la Préfecture et y accrocher des messages, souhaits, revendications.

À Argentan, départ de la manifestation à 10 h devant l’hôpital.

À l'Aigle, rassemblement prévu à 17 h 30 devant la Poste.

À Flers, le syndicat FO appelle à se rassembler devant le hall de l'hôpital à 14 h.