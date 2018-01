Les soignants à bout de souffle des EHPAD du Valenciennois dans les rues aujourd'hui

Par Rafaela Biry-Vicente, France Bleu Nord

A l'appel d'une intersyndicale, les soignants des EHPAD et les aide à domicile seront dans les rues partout dans le pays pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus compliquées et par conséquent des conditions d'accueil des seniors dégradées.