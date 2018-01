Ils veulent alerter la population et les pouvoirs publics sur leurs conditions de travail : le personnel des Ehpad débraye et manifeste ce mardi 30 janvier dans le nord Franche Comté. Ils se réunissent devant l'Ehpad du Chênois à Bavilliers à partir de 10 heures, ou encore sur la place Corbis, à Belfort, à partir de 14h.

Les soignants demandent notamment plus de personnel dans les Ehpad. Ils regrettent de ne plus avoir assez de temps pour s'occuper des personnes âgées qu'ils accompagnent. Sylvain Gigante est représentant CGT à l'Ehpad du Chênois à Bavilliers. Pour lui le traitement réservé aux personnes âgées n'est pas digne.

"On ne peut même plus discuter [avec les personnes prises en charge, NDLR]. Dans le temps on s'arrêtait, on avait du social, on parlait de leur vie. Aujourd'hui ça devient très difficile" - Sylvain Gigante est représentant CGT à l'Ehpad du Chênois à Bavilliers