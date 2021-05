Les soignants des services de réanimation sont appelés à faire grève aujourd'hui

"La crise sanitaire a révélée les problèmes que les services de réanimation rencontraient avant" selon Pascal Maccrez secrétaire de la CGT à l'hôpital d'Abbeville. Il travaille en soins intensifs et appelle à faire grève aujourd'hui pour que le personnel de réanimation soit formé, et mieux rémunéré. "Nous voulons mettre en évidence les problèmes que nous rencontrons depuis le début de la crise. C'est un service spécifique, à ce jour les personnels de ces services ne sont pas reconnus comme personnel spécialisé."

"L'infirmier de la réanimation ne dispose que d'une formation sur le terrain. Il apprend cette spécialité sur le tas. Il faut une année pour former quelqu'un en réanimation. Il y a un patient à prendre en charge, il y a des soins spécifiques. Ça ne s'improvise pas"

"Avec la crise sanitaire c'est encore plus compliqué, les agents sont très fatigués on ne voit pas le bout du tunnel. On est rappelé en permanence, c'est beaucoup de nuits, on est confronté à la mort en permanence, et aux familles de ces patients. C'est très pesant psychologiquement de travailler en réanimation."

Pascal Maccrez, secrétaire de la CGT au centre hospitalier d'Abbeville Copier

Des rassemblements sont prévus un peu partout en France. A Beauvais rendez-vous à 14h place Jeanne Hachette, à Abbeville rendez-vous à 11h devant l'hôpital.