Les soignants du centre hospitalier de Jury occupent un service menacé de fermeture

De la manifestation à l'occupation. Les soignants du centre hospitalier de Jury (Moselle) veulent faire entendre leur colère. Quelques uns ont entamé mardi 16 août 2022 l'occupation d'un pavillon de l'établissement, menacé de fermeture. La direction veut renforcer les autres pavillons qui souffrent de manque de personnels.

Au début du mois d'août, la direction a décidé de fermer l'unité Migette à partir du 19 août. "On perd 17 lits donc demain, si vous devez être hospitalisés en santé mentale, vous avez dix sept fois moins de chances d'être admis et ça je ne peux pas l'accepter", s'insurge Romain, infirmier depuis six ans à Jury, présent lors du rassemblement devant le centre hospitalier ce mardi matin avec une trentaine de personnes.

La faute au recrutement difficile ?

Lui, comme ses collègues, va être envoyé dans un pavillon qui n'a pas le nombre de soignants suffisant. "L'absentéisme a augmenté ces dernières semaines, et des personnes que nous avions prévus de recruter nous ont annoncés après une journée de travail qu'elles étaient embauchées immédiatement au Luxembourg", justifie Véronique Defloraine, la directrice des services économiques.

"C'est un problème qui est connu dans tous les établissements et cette fermeture de pavillon va permettre de redispatcher les professionnels dans d'autres services pour que chacun retrouve des horaires corrects", appuie la directrice des soins, Dominique Lehnen. La seule solution selon elle : embaucher de nouveaux personnels, d'autant que l'hôpital entame une phase de réflexion en vue d'un agrandissement et d'une réorganisation du site d'ici 2026-2027.

La prise en charge des patients modifiée

En attendant, les soignants restent suspicieux. "J'aimerais bien savoir par quel tour de passe-passe on va parvenir à recruter de nouvelles personnes, s'interroge Vincent Félix, infirmier et délégué CGT à Jury. On a déjà une unité de prévention du suicide qui a fermé et n'a jamais rouvert. Les fuites vont s'accélérer et on aura le même problème dans quelques mois, voire quelques semaines."

Il attend "des décisions de fond sur l'attractivité des métiers en psychiatrie".

Au-delà de l'accueil de futurs patients, c'est aussi le sort des patients actuels qui préoccupent les infirmiers et aides-soignants. Sur les patients qui occupaient l'unité Migette, certains ont été envoyés dans d'autres établissements ou leur sortie a été avancée. Ceux restants à Jury vont se retrouver dans une unité fermée et ça change beaucoup de choses explique Stéphanie, aide-soignante : "Des patients craignent de se retrouver en pavillon fermé car certains là-bas sont assez violents alors qu'en pavillon ouvert, ils sont plus calmes et ce n'est pas une ambiance pour les amener vers une sortie pérenne et sereine."

Les syndicats demandent un gel de la fermeture de l'unité Migette et des scénarios alternatifs à la direction et à l'Agence régionale de santé. Ils ont rendez-vous avec le directeur du centre hospitalier ce mercredi matin.