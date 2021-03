Les soignants du Poitou ne veulent pas d'une vaccination obligatoire contre la Covid-19

L’appel solennel des soignants à se faire vacciner va-t-il être entendu ? Actuellement, un tiers des soignant s'est fait vacciner ce qui est insuffisant selon le gouvernement. Olivier Véran, le ministre de la santé va leur écrire une lettre pour les y inciter fortement.

Si cela ne change rien, il envisage, de saisir le conseil consultatif national d'éthique pour réfléchir à une obligation de vaccination. Une annonce qui laisse perplexe Céline Laville, la présidente de la Coordination nationale infirmière (CNI), également infirmière au CHU de Poitiers.

"Cette décision arrive sur une polémique qui n'a pas lieu d'être. On peut faire confiance à nos professionnels de santé, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire sans qu'on leur donne des obligations", juge-t-elle avant de souligner le problème du nombre de doses de vaccin actuellement disponibles. "Aujourd'hui au CHU de Poitiers, les soignants doivent prendre rendez-vous pour se faire vacciner et il y a un peu plus d'un mois de délais", explique Céline Laville.

"Des réticences" à se faire vacciner

Selon elle, nombre de soignants sont "réticents face aux effets secondaires (...) Beaucoup de leurs collègues qui se sont faits vacciner se sont retrouvés en arrêt de travail deux ou trois jours. On perd une journée de carence et ça met une petite réticence."

Les soignants vont aller se faire vacciner mais peut être à reculons pour certains - Céline Laville

Des réticences qui vont s'estomper selon elle mais la présidente de la CNI reste inquiète. "Comment voulez vous que l'on ne soit pas réticent quand on nous dit qu'on va nous vacciner mais avec le vaccin qui potentiellement fonctionne le moins et donne le plus d'effets secondaire. Les soignants vont aller se faire vacciner mais peut être à reculons pour certains."

"Si il y a des clusters à l'hôpital c'est parce que les soignants sont épuisés"

La covid 19 est aujourd'hui la première infection nosocomiale. Selon elle le ministre de la santé sous estime surtout l'état de fatigue des soignants, également responsable des contaminations. "Ce ne sont pas les soignants qui sont contaminés dans leur vie privée qui ramènent la covid à l'hôpital et qui créent les clusters à l'hôpital", selon Céline Laville.

"Si il y a des clusters à l'hôpital c'est parce que les soignants sont épuisés, parce qu'on les change de service tous les quatre matins (...) c'est la fatigue qui entraîne des erreurs", conclut-elle.