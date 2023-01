"Les soignants s'écroulent, réagissons tous" : l'appel à la mobilisation d'une cheffe des urgences en Mayenne

Elle se bat depuis des mois pour éviter l'effondrement de l'hôpital public, pour permettre aux usagers d'avoir un accès aux soins satisfaisant et pour que les soignants bénéficient d'un outil de travail performant et des conditions à la hauteur de leur dévouement. Caroline Brémaud, le cheffe des urgences de l'hôpital de Laval, sait qu'elle n'y arrivera pas toute seule et c'est pourquoi elle lance un nouvel appel à la mobilisation citoyenne, "les soignants s'écroulent, réagissons tous et fort" écrit-elle sur le réseau Twitter.

Les habitants du département de la Mayenne sont invités à répondre massivement à cet appel en participant à un rassemblement de soutien samedi 7 janvier à 14h devant l'hôpital de Laval où le service des urgences notamment est fermé régulièrement, faute de soignants pour le faire fonctionner normalement.

Une première manifestation s'était déroulée le 27 décembre dernier, pendant les fêtes de Noël. Une cinquantaine de personnes y avaient participé.