Les soignants volontaires pour se faire vacciner au CHU de Nîmes

Se faire vacciner dès le début, montrer l'exemple. C'est la motivation exprimée par tous les cadres du CHU de Nîmes. Et ils sont là, directeur général, président de la commission médicale d'établissement en tête, tous à se faire vacciner et à le faire savoir : "Il n'y a pas d'autre discours à tenir" pour le professeur Jean-Emmanuel de la Coussaye, président de la commission médicale d'établissement, "c'est un geste pour se protéger, pour protéger les autres, c'est un geste citoyen. On doit répondre présent pour ça."

Des professionnels nombreux à vouloir se faire vacciner Copier

C'est aussi le discours de José, cadre de santé au CHU, qui gère directement une équipe : "Tous les salariés se posent des questions, ils s'interrogent, un nouveau vaccin vite apparu sur le marché... c'est important qu'un cadre de santé montre l'exemple, qu'il n'y a pas de risque." Pour Céline, infirmière, la motivation est autre : "Je travaille en secteur Covid, j'ai accompagné beaucoup de patients en fin de vie, ils auraient espéré avoir la chance d'avoir ce vaccin, donc je le fais."

Près d'une dizaine de personnes sont nécessaires pour faire fonctionner ce centre de vaccination Copier

Une petite dizaine de personnes pour faire fonctionner ce centre de vaccination organisé en sens unique : à l'accueil des personnels administratifs, puis un médecin pour signer la prescription du vaccin, des infirmières pour vacciner, puis d'autres personnels administratifs pour boucler le dossier. Et, sur le côté, un pharmacien et un préparateur ou une préparatrice en pharmacie pour préparer les vaccins, diluer les bouteilles cinq doses pour préparer cinq seringues, des seringues qui n'ont que 6 heures de durée de vie à température ambiante, d'où la complexité d'organisation d'un tel centre de vaccination.