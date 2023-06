Les soins dentaires moins remboursés par la Sécu, le prix des complémentaires santé pourrait augmenter

Les soins dentaires ne seront plus autant remboursés par la Sécurité sociale. Le ministère de la Santé annonce ce vendredi que la prise en charge de ces soins par l'Assurance maladie passera à partir du 1er octobre de 70% à 60%. À charge pour les complémentaires santé de compenser ce déremboursement, évalué à 500 millions d'euros par an. Ces dernières fustigent une décision "unilatérale" et préviennent qu'elles répercuteront cette prise en charge sur leurs tarifs. Quant aux patients qui ne bénéficient pas de mutuelle, le reste à charge des soins dentaires passera donc de 30% à 40%.

"Des conséquences sur les cotisations"

"Cette décision aura mécaniquement des conséquences sur les cotisations", réagit auprès de l'AFP Marie-Laure Dreyfuss, déléguée générale du Centre technique des institutions de prévoyance. Le président de la Mutualité française, Eric Chenut, critique une mesure "unilatérale" et "technocratique". Il a sollicité un rendez-vous avec François Braun, le ministre de la Santé.

La facture pourrait encore gonfler pour les complémentaires santé, au gré des négociations en cours entre l'Assurance maladie et plusieurs professions, notamment les dentistes qui pourraient signer une nouvelle convention d'ici fin juillet. Une tractation avec les sages-femmes est également sur le point de s'achever, tandis que des discussions "éclair" viennent de s'ouvrir avec les infirmiers et d'autres paramédicaux pour compenser l'inflation. Du côté des médecins, les consultations seront revalorisées de 1,50 euro au 1er novembre, ce qui coûtera 700 millions d'euros à la Sécu et 100 millions aux complémentaires chaque année.