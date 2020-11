Confinement : les soins doivent continuer pour éviter "des dégradations majeures"

La lutte contre l'épidémie de Covid-19 est évidemment essentielle. Mais il ne faut surtout pas négliger les autres maladies et pathologies. Une erreur commise pendant le premier confinement au printemps. "Ne renoncez pas à consulter votre médecin", prévient l'Union régionale des professionnels de santé en Centre-Val de Loire. "En fermant les soins non Covid-19, on a abouti à une dégradation majeure chez certains patients, peu importe leur âge. Il ne faut pas reproduire la même erreur", insiste Laurence Philippe, médecin généraliste à Châteauroux, invitée de France Bleu Berry ce mardi.

La santé des patients qui se dégradent avec le report des rendez-vous

Lors de la première vague de l'épidémie, "chez l'ensemble des professionnels de ville, il y a eu une désertification des cabinets", précise Laurence Philippe. "Les torts étaient partagés : les patients ne sont pas venus consulter et les médecins étaient pris au dépourvu. Pendant la première vague, on n'avait pas d'équipements. Pour les dentistes ou les kinés, des ordres avaient été donnés de fermer les cabinets", ajoute-t-elle.

Les soins ne doivent pas être arrêtés. C'est vraiment très important que les gens continuent à voir leurs professionnels de santé"

Les reports de rendez-vous ont directement provoqué la dégradation de la santé de certains patients. "Il y a des gens qui n'ont pas signalé de nouveaux symptômes et ça a abouti à des diagnostics de cancers évolués. Des gens n'ont pas signalé des symptômes cardiaques et qui ont fait des formes plus graves d'infarctus", avance Laurence Philippe, médecin généraliste à Châteauroux et présidente de la Communauté professionnelle territoriale de santé de Châteauroux.

"Dans des zones comme le Berry, où on a du mal à accéder aux soins, si vous gâchez encore plusieurs mois à ne pas vous faire soigner, c'est problématique et il y a des dégâts qui ne sont pas réparables. On a constaté des dégradations de vue chez des enfants dont les rendez-vous ont été décommandés", ajoute-t-elle.

Les professionnels sont prêts à accueillir les patients en toute sécurité

La peur du Covid-19 est encore réelle chez certains patients. Mais aujourd'hui, la sécurité sanitaire est garantie dans les cabinets des professionnels de santé. "Ils savent s'organiser, donner des téléconsultations si besoin mais la plupart des soins doivent rester en présentiel. Il faut insister sur le besoin de continuer les soins", conclut Laurence Philippe.