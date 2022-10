Les soins hospitaliers non-programmés bientôt de retour à Valognes, deux ans après leur fermeture

Cela fait deux ans qu'il n'y a plus aucun soin hospitalier non-programmé à Valognes. En 2020, le centre de soins non-programmés a fermé faute de médecins. Il venait déjà remplacer le service des urgences, définitivement fermé en 2015 à l'hôpital Simone Veil. D'après les informations obtenues par France Bleu, un retour de ces soins hospitaliers est prévu pour courant novembre à Valognes.

Une "unité de soins hospitaliers régulés" : la nouvelle forme prévue par le CHPC

Le Centre Hospitalier Public du Cotentin va faire revenir les soins non-programmés à Valognes sous la forme d'une unité de soins hospitaliers régulés. "Régulés" car il faudra appeler le 15 avant de se déplacer. Le SAMU, en fonction de la situation du patient, renverra soit vers les urgences de Cherbourg pour les cas les plus sérieux, soit vers cette nouvelle unité à Valognes pour de petits soins comme des points de sutures ou des fractures par exemple. Cela signifie que toutes la pathologies ne seront pas prises en charge à Valognes. Le CHPC travaille actuellement à la définition des modalités de régulation et devrait apporter des précisions début novembre.

Le service doit dans un premier temps être ouvert du lundi au vendredi. L'objectif à terme est de passer à un service disponible sept jours sur sept. Si les soins hospitaliers ont pu faire leur retour à Valognes, c'est parce que le CHPC a pu mobiliser suffisamment de médecins. Le système de régulation des urgences déjà en place à Cherbourg aurait permis de dégager du temps aux médecins du service qui pourront donc faire des heures de service à Valognes. L'hôpital a également réussi à recruter des urgentistes pour passer, selon nos informations, de 6 à 13 professionnels.

Un service indispensable dans le Valonnais estiment les professionnels de santé

"C'est une très bonne nouvelle pour les gens d'ici," se réjouit Rémi Besselièvre, président de l'association de défense du centre hospitalier public du Cotentin et de la promotion de la santé. Pour cet infirmier dans la Valonnais, la disparition des soins non programmés il y a deux ans a eu des conséquences désastreuses : "La fermeture a provoqué un retard de prise en charge, voire un renoncement aux soins qui peut entraîner des conséquences très graves allant jusqu'à la mort."

Il y avait un besoin impérieux de rouvrir ce service à Valognes.

Le territoire manque cruellement de médecins, il en faudrait huit de plus à Valognes et ses alentours, alors dès qu'il y a un imprévu, une urgence, il faut aller jusqu'à Cherbourg. Or, cela fait trop loin pour certains constate Pascal Carretey, secrétaire départemental de la fédération autonome, syndicat de soignants : "Il y avait un besoin impérieux de rouvrir. On sait très bien que si sur Valognes, on n'a pas une offre de soins non-programmés, c'est difficile de faire venir les gens jusqu'à Cherbourg." Cette nouvelle unité devrait donc permettre de proposer un accès intermédiaire quand les soins ne nécessitent pas d'aller aux urgences.