Les soirées Halloween annulées au château de Sauveboeuf en Dordogne : "pour préserver la santé des visiteurs"

Les soirées Halloween du château de Sauveboeuf en Dordogne sont annulées. Le propriétaire Claude Douce a pris la décision à cause des mesures sanitaires mises en place contre la propagation du virus. 600 billets avaient déjà été réservés du 28 octobre au 1er novembre.

Il n'y aura pas de soirées Halloween cette année au château de Sauveboeuf en Dordogne. Dans un communiqué, son propriétaire Claude Douce, explique qu'il annule la manifestation : " la situation sanitaire actuelle commentée par le Président macron et les décisions du premier Ministre nous conduisent à annuler notre événement Halloween". Comme chaque année, du 28 octobre au 1er novembre, ce château du XVIII ème siècle situé sur la commune d'Aubas en surplomb de la vallée de la Vézère, organise des soirées Halloween. De 18h à 23h, des créatures envahissent le parc et son château. Les visiteurs,déguisés, déambulent à la bougie au milieu des squelettes, des morts vivants et des sorcières.

Le château est habituellement entièrement décoré pour Halloween - Château de Sauveboeuf

600 réservations déjà enregistrées

L'événement est préparé depuis plusieurs mois mais comme l'explique le châtelain _" au delà des mesures barrières ( port du masque, gel, distanciation) ....et de notre système de réservation en ligne pour supprimer la longue file d'attente, le durcissement des règles sanitaires édictées pour contenir la propagation du virus, ne nous permet plus d'assurer Halloween". C'est donc le propriétaire du château qui a pris la décision : " au delà de notre déception , notre priorité est de préserver la santé de l'ensemble de nos visiteurs_". Il y a avait déjà 600 réservations enregistrées. Cette manifestation attirent chaque année de nombreux visiteurs y compris des touristes. Les tickets seront remboursés.