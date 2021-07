Les stocks de sang au plus bas en Bourgogne-Franche-Comté, alerte l'EFS

Recherche donneurs désespérément. Chaque jour, 400 poches de sang total sont utilisées dans la région. Et au début de l'été, l'Etablissement français du sang scrute de très près le niveau de ses stocks, car c'est une période où il est traditionnellement plus difficile de mobiliser les donneurs.

Trouver rapidement 1.200 donneurs supplémentaires

Problème, il est très préoccupant : 10 jours d'avance en ce moment là où il en faudrait 12 à 14. "Il nous faudrait 1.200 dons de sang total supplémentaires rapidement pour envisager sereinement la période estivale", explique le docteur Christophe Barisien, coordinateur régional du prélèvement à l'EFS de Bourgogne-Franche-Comté.

400 poches de sang total sont utilisées chaque jour dans la région. Selon l'EFS, il faudrait 1.200 donneurs supplémentaires rapidement pour envisager sereinement la période estivale. © Radio France - Dimitri Imbert

Les raisons de ce début de pénurie sont multiples : la sortie du confinement avec des donneurs potentiels plus préoccupés par les sorties et la préparation des vacances, les nombreux ponts du mois de mai cette année, une Journée internationale du don du sang moins prolifique que d'habitude, et enfin la reprise des opérations de chirurgie dans les hôpitaux.

Pour donner son sang, c'est simple : cela prend une heure, il suffit juste d'être majeur et en bonne santé et de faire au moins 50 kilos. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de l'Etablissement Français du sang. Cela ne fait pas mal et une collation vous sera offerte juste après votre don !

