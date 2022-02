Les stocks de sang dans le rouge

L'Etablissement Français du Sang tire la sonnette d'alarme. En début de semaine les stocks étaient au plus bas, en dessous du seuil de sécurité: 70.000 poches au niveau national alors qu'il en faudrait 30.000 de plus.

Ils sont allongés une aiguille dans le bras, certains lisent , d'autres regardent des films ou pianotent sur leur ordinateur portable pendant que les machines pompent lentement mais sûrement. Ce samedi matin, les donneurs du centre strasbourgeois de l'établissement français du sang, étaient plutôt nombreux. Tous des habitués.

Bulletin d'urgence vitale

Ce mardi, l'Etablissement Français du Sang a publié un bulletin d'urgence vitale. Le niveau des stocks a atteint le seuil de sécurité de 70.000 poches au niveau national, alors qu'il en faut 30.000 de plus. La covid et son variant omicron ont largement contribué à cette pénurie avec des personnels contaminés et des donneurs qui, lorsqu'ils sont cas positifs ou contacts, ne peuvent plus offrir leur sang pendant une durée de 14 jours. L'appel de l'AFS a visiblement commencé à porter ses fruits puisque ce samedi les stocks avaient retrouvé un peu, mais pas encore suffisamment, de leurs couleurs, avec 80.000 poches