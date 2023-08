Les stocks de sang et de plasma ont diminué cet été

L'été n'a pas été propice aux dons de sang, ni de plasma. Les réserves s'amenuisent dangereusement. Au niveau national, il y a environ 80 000 poches de sang en réserve. Il en faudrait 90 000 pour être à l'aise.

Même si les auvergnats donnent plus que la moyenne nationale (au delà de 4%), 95% des français en âge de donner ne franchissent pas le pas. Les jeunes sont nombreux à donner, mais ce sont les plus de 55 ans qui reviennent le plus souvent dans l'année. Car pour bien faire, il faudrait donner son sang trois ou quatre fois par an.

La Maison du don de Clermont-Ferrand vous attend toute l'année, les mardi et jeudi de 10h à 19h.. © Radio France - Claudie HAMON

L'Etablissement Français du Sang de Clermont-Ferrand a collecté 31 000 poches de sang depuis le début de l'année. Il en espère 33 000. Tous les points de collecte près de chez vous sur le site de l'établissement Français du Sang.

Pour les clermontois, une collecte se déroulera le lundi 11 septembre à la Comédie de 10h à 18h.