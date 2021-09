Les stocks de sang sont au plus bas en France, l'EFS lance un appel aux dons

L'Etablissement français du sang a besoin de dons en urgence. Les stocks en réserve sont exceptionnellement bas en France et donc en Bretagne.

Les stocks de sang sont à nouveau au plus bas selon l'Etablissement français du sang. L'EFS lance donc un appel aux dons.

Il y a actuellement "80 000 poches de sang en réserve" précise Julien Robinet, le directeur collecte et production à l'EFS Bretagne. Un chiffre "à mettre en perspective avec les besoins car ce sont 10 000 poches de sang qui son nécessaires par jour pour être serein". Et "ce niveau actuel est donc très bas et il continue à baisser" poursuit encore Julien Robinet.

Une baisse liée à la crise sanitaire

Si les stocks de sang sont si bas, c'est en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Les donneurs sont moins nombreux à venir aux collectes.

D'abord parce qu'il a été parfois difficile d'organiser des collectes. "L"EFS a connu cet été des difficultés à recruter des professionnels de santé qui étaient sollicités pour la vaccination anti-covid" explique Julien Robinet. Il y a eu aussi des difficultés pour organiser des collectes à l'université, dans les entreprises.

Beaucoup d'interrogations

L'EFS doit rassurer les donneurs. Julien Robinet rappelle que l'on peut donner son sang "si on a eu le covid, il faut alors attendre 14 jours". Il n'y a en revanche aucun délai après la première ou la deuxième de vaccin anti-covid. Le pass sanitaire n'est pas non plus obligatoire sauf si la collecte est organisée dans une structure qui accueille par ailleurs d'autres activités.

Pour donner son sang en France, il faut avoir entre 18 et 71 ans et peser moins de 50kg.

Pour trouver la collecte de sang la plus proche de chez soi, rendez-vous sur le site de l'Etablissement français du sang.