A cause des vacances, de l'épidémie et du manque de médecins, les stocks de sang sont bas en Picardie

L'été est traditionnellement une mauvaise période pour les stocks de sang. "On est à 85.000 poches au niveau national, il faudrait qu'on soit à peu près à 120.000", avance Thomas Diart, reponsable du bassin de prélèvement de Picardie. "En Picardie, on perd à peu près 500 dons par semaine", poursuit le responsable.

Elle donne pour la première fois depuis 6 ans

Présent ce mardi à la maison du don d'Amiens, il scrute les donneurs qui arrivent petit à petit dans la salle dédiée. Lucille est une habituée : elle donne autant qu'elle peut, 4 fois par an, soit la limite autorisée pour une femme.

Une infirmière se tourne vers la quadragénaire, allongée sur le lit et lui rappelle que "pour pouvoir donner, il faut 12 grammes de fer dans le sang". Pas de chance, cette fois-ci, la donneuse ne pourra pas faire sa BA, son taux est insuffisant. "Je suis désolée, mais là madame, vous allez être contre-indiquée pendant 6 mois", lâche l'infirmière à contrecœur. "6 mois?! ah oui quand même", s'étrangle Lucille, déçue.

Sa successeuse sur le lit a plus de chance. Le taux de fer dans le sang de Claire-Marie est suffisant. Son dernier et seul don à ce jour, c'était il y a 6 ans. Elle avait été très malade, en garde un mauvais souvenir, mais cette agente immobilière s'est remotivée :

La semaine dernière, j'ai été accostée dans la rue par quelqu'un de l'Etablissement du Sang pour me demander si je voulais faire un don. Je n'ai pas été longue à convaincre. Je me dis que des accidents ça peut arriver vite, on peut avoir besoin de sang nous-mêmes, et le jour où j'aurais besoin, j'aimerais bien qu'il y en ait.

Un peu plus loin, Sabine attend sereinement que le don se termine. "J'ai reçu un SMS me demandant si je pouvais donner, je suis en vacances et je ne reprends que la semaine prochaine donc c'était le moment idéal pour venir", sourit cette habituée.

Les donneurs en vacances et des problèmes de recrutement de médecins

Pour regonfler les stocks, Thomas Diart, reponsable du bassin de prélèvement de Picardie, explique qu'"il faudrait qu'on ait une fréquentation sur les collectes mobiles qui soit beaucoup plus importante et qu'on ait environ 500 personnes de plus par semaine en Picardie". Pour l'instant, il n'y a pas de problèmes d'approvisionnement des hôpitaux.

En revanche, les centres fonctionnent à flux tendus. "On a des problèmes de recrutement de médecins", reconnaît Thomas Diart, problèmes qui l'ont poussé à modifier les horaires d'ouverture de la maison du don d'Amiens, "pour pouvoir assurer l'ensemble des dons".

"C'est une année compliquée, encore plus avec la crise sanitaire", souffle le responsable, qui incite ceux qui le peuvent à se déplacer. Surtout que le pass sanitaire n'est pas demandé pour donner. Vous pouvez aussi faire un don si vous venez de vous faire vacciner, y compris le jour-même, et/ou si vous avez eu le covid avec fin des symptômes il y a plus de 14 jours.