Les stocks de sang sont en baisse cet été en Limousin

L’établissement français du sang en Limousin multiplie les appels aux dons. Depuis le début de l'été les stocks de sang sont au plus bas... La situation reste tendue notamment à cause de la canicule car les donneurs se sont moins déplacés. Une collecte a été organisée ce jeudi au CHU de Limoges.

Seulement 4% des personnes en âge de donner leur sang se déplacent dans les centres de prélèvements. Parmi elles, le limougeaud Cédric Chevalier, il donne son sang depuis presque 20 ans : "Cela peut être utile à des malades, moi j'en ai assez donc je peux en donner."Les donneurs réguliers peuvent donner leur sang plusieurs fois par an comme Camille : "Quand je suis sur Limoges, j'en profite pour faire un don."

Une heure de son temps, c'est 114 personnes sauvées !

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, et peser 50 kilos minimum. Le plus dur, comme souvent, c'est la première fois : "On donne quelques petits conseils... qui permettent de diminuer la fréquence des malaises", insiste le docteur Jean-Luc Deprade, le responsable de l'EFS de Limoges.

Et si les dons sont en baisse cet été c'est aussi parce que la canicule est passée par là. Elle a freiné l'affluence des donneurs. A Limoges, l'EFS ouvre ses portes aux donneurs de sang du mardi au vendredi.