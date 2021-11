Les syndicats attendent de pied ferme la venue au Mans ce mardi du ministre de la Santé Olivier Véran

Près de huit mois après le Ségur de la Santé, le ministre Olivier Véran doit présenter ce mardi 16 novembre à l'hôpital du Mans les différents projets qui seront financés dans lesPays de la Loire dans le cadre d'un plan d'investissement territorial, comme ce fut le cas dans d'autres départements ces dernières semaines. L'objectif est notamment de renforcer et moderniser les hôpitaux de proximité, et ainsi d'améliorer l'attractivité de la région pour les professionnels de santé.

La désertification médicale est un problème bien connu en Sarthe : 60.000 Sarthois n'ont pas de médecin traitant et les fermetures ponctuelles de services d'urgences se multiplient. C'est le cas par exemple toutes les nuits au Pôle Santé Sarthe et Loir, au Bailleul, depuis ce lundi jusqu'au lundi 22 novembre. Dans ce contexte, "il faut que les gens comprennent la situation, l'hôpital public va très, très mal aujourd'hui", déplore Muriel Lafa, secrétaire du syndicat Sud de l'hôpital du Bailleul.

Elle ne cache pas sa colère face à la visite dans le département du ministre de la Santé. "On est en train de faire complètement l'inverse des déclarations de communication de M. Véran : nos urgences et notre maternité ferment ponctuellement", renchérit Marianne Belleguic, la secrétaire CGT. "Voilà ce qui se passe concrètement dans le territoire Sud-Sarthe pour 5.000 habitants, donc c'est une heure de route, ça veut dire du renoncement au soin."

Des appels au rassemblement

Ces syndicalistes craignent de voir les investissements se concentrer sur l'hôpital du Mans, qui, du fait de ces fermetures ponctuelles en Sarthe, voit son nombre de passages aux urgences augmenter de 160 à 170 par jour en moyenne l'an dernier, à 180 à 190 passages actuellement avec des pics à plus de 200, selon le syndicat Force Ouvrière. Pour le secrétaire départemental Santé du syndicat, Marc Gandon, ces investissements n'auront pas d'impact tant que le problème de démographie médicale ne sera pas adressé. "Avoir des nouvelles structures, des nouveaux bâtiments, on ne peut pas être contre, bien évidemment, mais on ne peut pas fonctionner non plus sans professionnels formés et présents", précise l'infirmer, également secrétaire adjoint FO à l'hôpital du Mans.

"La masse salariale est beaucoup trop basse, ce qui a détérioré les conditions de travail." poursuit-il. "L'attractivité peut certes se faire par de nouveaux bâtiments, mais il faut surtout faire un bilan du manque de médecin, et avec ces chiffres prendre des décisions politiques pour former et inciter plus fortement les médecins à venir dans notre département." Les syndicats comptent bien transmettre leur message au ministre. Une délégation de l'hôpital du Mans sera reçue par un représentant du cabinet d'Olivier Véran. Force Ouvrière appelle les usagers et les agents à se rassembler à 11h devant le nouveau bâtiment du centre de cancérologie, route de Degré. La CGT lance de son côté un appel similaire dés 10h30.