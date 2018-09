Depuis le 15 septembre, les téléconsultations sont désormais remboursées. Au service de dermatologie du CHU de Rouen, ce service est proposé depuis 2013 à certains Ehpad de la région. Les occupants sont ainsi pris en charge plus rapidement et sans se déplacer. Reportage.

Une téléconsultation entre les dermatologues du CHU de Rouen et une occupante de l'Ehpad de Forges-les-Eaux.

Rouen, France

Les téléconsultations sont remboursées depuis le 15 septembre. Ce dispositif permet de voir son médecin ou un spécialiste via la caméra de son ordinateur, sans sortir de chez soi. Le but : lutter contre les déserts médicaux, et simplifier l'accès aux soins pour les personnes en Ehpad, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Au CHU de Rouen, le service de dermatologie a pris de l'avance, ils réalisent des téléconsultations avec des Ehpad depuis 2013.

ECOUTEZ : une consultation entre le service de dermatologie du CHU de Rouen et un Ehpad Copier

Mais la dermatologue en charge de la télémédecine au CHU de Rouen reste prudente. La téléconsultation, c'est très pratique pour assurer le suivi des personnes éloignées, ou qui ont des difficultés à se déplacer, mais ça ne remplace pas l'examen, martèle le Dr Carvahlo.

"Par exemple en dermatologie, il y a des pathologies qui ne se prêtent pas très bien à la télémédecine", témoigne-t-elle. "Ce sera toujours très difficile de voir uniquement une photo ou de voir le patient uniquement avec ces outils numérique. Pour ces pathologies, on ne remplacera jamais un dermatologue qui analyse, qui touche, qui palpe la lésion."

La télémédecine ne doit pas remplacer l'examen réel"

"Ce sera toujours une limite. La télémédecine ne doit pas remplacer l'examen réel." En revanche, pour certains types de patients difficiles à mobiliser, la téléconsultation peut être une bonne solution. Elle permet de proposer une prise ne charge, pour des pathologies qu'on peut traiter à distance car l'analyse est plus facile, par exemple pour les suivis.

En plus du projet de développer la télémédecine à de nouvelles spécialités au sein du CHU de Rouen, le service cherche à créer une forme de "tri médical". Cela permet de voir les patients en "télé-expertise", avec l'envoie de photos et d'imageries, pour juger du degré d'urgence.

Pour consulter un dermatologue à Rouen, il faut compter environ six mois. Avec les téléconsultations quotidiennes dans le service de l’hôpital, les occupants des Ehpad peuvent avoir un rendez-vous sous une semaine. Le recours à la téléconsultation se fera au cas par cas, et uniquement avec le consentement du patient. C'est le même tarif qu'une consultation classique : 25 euros pour un généraliste, 30 euros pour un spécialiste, et c'est remboursé.