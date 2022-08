Les thermes de Balaruc-les-Bains proposent des cures spéciales post-cancer du sein

Cette cure spéciale propose plus de massages et du sport adapté aux malades

Les thermes de Balaruc-les-Bains lancent un nouveau parcours de soin pour les femmes qui ont subi un cancer du sein. Il s'agit d'une cure de complément à une cure "classique", elle a été imaginée avec l'ICM/ Val d'Aurelle, l'Institut du Cancer de Montpellier.

"Il faut soigner les effets de la chimiothérapie."

60 % des curistes de Balaruc sont des femmes et 40 % d'entre elles ont été touchées personnellement ou dans leur entourage par le cancer du sein. "L'idée, c'est d'accompagner ces femmes qui sont en rémission pour soigner les effets de la chimiothérapie, des effets des rayons, mais aussi d'accompagner pendant plusieurs années cette rémission. Elle comporte des soins particuliers, notamment plus de massages relaxants pour se détendre les muscles. Il y a aussi un accompagnement psychologique, un accompagnement sportif, mais aussi un accompagnement beauté avec les bienfaits de l'eau thermale de Balaruc, anti-inflammatoire, anti-douleur et antioxydant. Et ça permet de mieux dormir aussi" explique Paul François Houvion, le directeur général des thermes de Balaruc.

Paul François Houvion, le directeur général des thermes de Balaruc. Copier

"J'ai retrouvé ma peau de bébé."

Une cure qui va au-delà des soins classiques, le personnel le constate régulièrement. "Quand on a eu des traitements durs, la chimiothérapie, la radiothérapie, les mutilations physiques que ça peut entraîner, on a vraiment besoin de souffler. On a une dame qui finit ses trois semaines. Moi, elle me l'a dit. "D'abord, je ne me reconnais pas tellement, j'ai changé. Je ne me reconnais pas tellement, je peux mieux dormir et j'ai retrouvé ma peau de bébé" explique Nathalie Raffort, chargée du développement des soins. Les jets sont également adaptés aux peaux fragilisées.

Reportage de Claire Moutarde Copier

La cure coûte 700 euros, elle est en partie remboursée par la sécurité sociale à condition évidemment d'être prescrite par un médecin.