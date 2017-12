Loudun, ville du nord de la Vienne, fut la première du département à s'équiper d'un terrain synthétique, en 2010. Depuis l'enquête du magazine So Foot sur le danger des granulés qui composent la pelouse, le club de foot et la mairie sont embêtés. Car aujourd'hui, difficile de faire sans ce terrain.

Faut-il ou non interdire la pratique du sport, foot et rugby principalement, sur les pelouses synthétiques ? Alain Claeys exige une réponse claire du gouvernement. Le président de Grand Poitiers vient d'envoyer une lettre à la Ministre de la Santé, alors que l'agglomération compte 4 terrains de ce type.

Une demande formulée après l'enquête du magazine So Foot, où l'on apprend que ces pelouses contiendraient des substances toxiques voire cancérigènes. La faute aux granulés issus de pneus en caoutchouc broyés, qui composent le terrain (pour une pelouse synthétique, il faut jusqu'à 23.000 pneus).

Des résidus en caoutchouc pointés du doigt

Ces résidus en caoutchouc contiendraient 190 substances toxiques ou cancérigènes. Du plomb, de l'arsenic ou du chrome, selon une étude de l'université de Yale aux Etats-Unis, reprise dans l'enquête de So Foot. L'université recense également 239 cas de cancers du sang chez des joueurs de foot, outre-Atlantique ayant exclusivement joué sur du synthétique. Parmi eux, les deux tiers sont des gardiens, autrement dit les plus exposés à ces granulés lorsqu'ils doivent plonger au sol, par exemple.

Des granulés de ce genre, en caoutchouc, il y en a par milliers sur un terrain synthétique. © Radio France - Adrien Bossard

"Une très forte odeur de caoutchouc brûlé l'été, très désagréable", Angélique Moinard, membre du bureau du FC Loudun

S'il existe des contre-enquêtes, du côté de Loudun, dans la Vienne, on n'est pas trop rassuré. La commune fut la première du département à s'équiper d'un tel équipement, il y a 7 ans. Si elle n'en voyait pas les effets néfastes à l'époque, Angélique Moinard, membre du bureau du FC Loudun, est aujourd'hui plus critique. "L'été, c'est un enfer. Il se dégage une très forte odeur de caoutchouc brûlé, c'est désagréable, et ça nous inquiète", confie-t-elle.

Son vice-président, Léo Régnier, partage le même sentiment. "L'été, c'est très compliqué, car en plus, ça brûle. Dés que l'on tombe au sol, ça nous fait des grosses brûlures sur les jambes. Et ça met du temps à partir."

"On ne joue pas avec la santé publique. S'il faut supprimer ce stade, on le fera. Mais je n'ose pas imaginer l'impact financier", Joël Dazas, maire de Loudun

Un gazon maudit par beaucoup de clubs de la Vienne. Certains refusent même de venir au tournoi de fin de saison, pour ces raisons-là. Mais comment faire autrement ? A Loudun, le synthétique sert tous les jours, et seul un terrain de de ce type peut supporter autant d'utilisation. Il y a jusqu'à une quinzaine d’entraînements par semaine pour le club de foot aux 230 licenciés, sans compter les scolaires et les matchs le week-end.

Difficile de faire sans, concède le maire de Loudun, Joël Dazas. "Aujourd'hui, non, je ne peux pas m'en passer, déjà que je manque d'un stade en herbe. J'en suis très content de ce synthétique, car on peut y jouer toute l'année, 24h/24, et avec le nombre d'équipes sur Loudun, honnêtement, je ne sais pas comment on ferait. Mais je manque cruellement d'informations sur la dangerosité ou non des pelouses synthétiques. Je veux en savoir plus."

Mais si les preuves s'accumulent contre ce type infrastructures ? "On ne joue pas avec la santé publique. S'il faut supprimer ce stade, on le fera. Mais je n'ose pas imaginer l'impact financier", s'inquiète le maire de Loudun, qui rappelle que ce terrain a coûté près de 700.000 euros à la commune, en 2010.