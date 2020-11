Les tests antigéniques arrivent dans les pharmacies d'Indre-et-Loire

Réservés aux personnes symptomatiques et de moins de 65 ans ce test se réalise de la même manière que le test PCR. L'insertion d'un écouvillon dans les narines est toujours nécessaire sauf qu'à la différence d'un test PCR on obtient un résultat beaucoup plus rapide, de quinze à trente minutes en moyenne, contre quarante-huit heures pour le test. Pour qu'il soit efficace, il faut réaliser ce test moins de 4 jours après l'apparition des premiers symptômes. Les médecins, les laboratoires et les pharmaciens peuvent réaliser ces tests. Ces tests se déploient massivement dans les pharmaciens en France. Mais inutile de vous ruer chez votre pharmacien, il faut d'abord se renseigner pour savoir s'il effectue les tests en officine et prendre rendez-vous. Les tests sont, pour la plupart, destinés qu'aux professionnels de santé.

Des tests réalisables en pharmacie

Les pharmaciens doivent composer avec cette nouvelle activité en plus de leur activité principale. A la Pharmacie Centrale d'Amboise, Gilles Conan, le pharmacien, propose des tests sur place, sur rendez-vous, depuis lundi 2 novembre. Il détaille le parcours bien encadré et déjà rôdé d'un patient qui vient se faire tester :

"Une sonnette spéciale est à sa disposition à l'entrée de la pharmacie pour nous prévenir de son arrivée. Une préparatrice va chercher sa carte vitale et l'accompagne dans un sas, ventilé, isolé des autres clients." Ensuite, Gilles Conan, dans un local de confidentialité qu'il ne quitte pas lorsqu'il doit effectuer des tests antigéniques, doit s'équiper de la tête aux pieds pour se protéger "une charlotte, une visière, un masque, une combinaison entière et des gants".

En vingt minutes le patient est fixé sur son sort.

Une fois disponible et équipé, le pharmacien demande à qu'on lui amène le patient en s'assurant qu'aucun contact n'ait lieu avec les autres clients. Vingt minutes après le test, le patient "est fixé sur son sort". Il est ensuite pris en charge et accompagné par la sortie arrière de la pharmacie. Un protocole bien sécurisé qui permet de réduire au maximum la probabilité de circulation du virus si la personne est contaminée.

Une pharmacie sur trois prête à réaliser ces tests

Après un sondage effectué par le syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire auprès de toutes les pharmacies de la région Centre Val-de-Loire, une pharmacie sur trois se dit prête à réaliser des tests en officine. La raison ? Malheureusement, toutes les pharmacies ne peuvent pas jouir d'une surface aussi grande que celle de Gilles Conan par exemple. Il est strictement nécessaire de mettre en place une pièce réservée à la réalisation de tests antigéniques, c'est ce qui bloque les deux autres tiers des pharmaciens.

"Il faut des locaux compatibles pour réaliser ces tests. Une pièce consacrée à ça est plus que nécessaire car personne d'autre ne doit passer dans cette salle où se trouve un patient potentiellement contaminée" explique Julien Chauvin, co-président du syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire. Autre obstacle pour les pharmaciens, il faut pouvoir dégager du temps à côté de toutes ses tâches habituellement faites en officine comme les prises de commandes, contrôles d'ordonnances, le conseil, etc. "C'est assez chronophage... puis il faut aussi s'équiper avant chaque test" précise Julien Chauvin.

Les tests antigéniques sont également livrés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en France, ainsi que dans les prisons et se multiplieront aux abords des gares et dans les aéroports.