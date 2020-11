Les tests antigéniques arrivent peu à peu dans les pharmacies de la Loire

Les tests antigéniques contre la Covid-19 arrivent peu à peu dans les pharmacies de la Loire et en particulier dans la métropole de Saint-Etienne largement touchée par la deuxième vague de Covid-19 avec des taux d'incidence records. Un procédé nouveau annoncé officiellement il y a une semaine qui ressemble aux tests PCR des laboratoires de biologie médical avec un écouvillon dans le nez pour le prélèvement... sauf que la réponse tombe en moins de 30 minutes !

Alors forcément, il y a de la demande côté patients pour se faire dépister à Saint-Etienne mais encore très peu d'officines qui font ce nouveau test. Un test qu'est venu passer Carole présentant des symptômes de la Covid-19 depuis 3 jours : fièvre, maux de tête et diarrhée. Sans ordonnance, elle est venue se faire dépister à la pharmacie du Progrès à Saint-Etienne.

Plus simple et plus rapide en pharmacie alors que pour prendre les rendez-vous en labos, c'est trois à quatre jours d'attente !

"C'était beaucoup plus simple de prendre le rendez-vous et le test est beaucoup plus rapide : pour prendre les rendez-vous en labos, c'est trois à quatre jours d'attente ! Si je me fais tester, c'est pour protéger mon équipe de travail parce que si je suis positive, je n'ai pas envie de bosser avec mes collègues et leur refiler le virus. "

Et au bout de 15 minutes, le verdict tombe : le test est négatif ! Pas d'isolement mais un respect total des gestes barrières conseillé par la pharmacienne Lucile de Coligny qui en était à son tout premier test dans son officine.

Je n'ai que 24 tests : j'en ai en commandé d'autres mais qui n'arrivent pas !

"Je n'ai que 24 tests : je n'ai qu'une boîte puisqu'on a pu en avoir un tout petit peu au départ. On est aussi sollicités pour en délivrer aux professionnels de santé qui souhaitent en faire. On espère que ça va rapidement se régulariser au-niveau des approvisionnements : j'en ai en commandé mais qui n'arrivent pas ! Pour l'instant, je me suis limitée à un créneau de deux heures donc si je fais trois tests par heure, je peux faire six patients dans une journée".

Une pharmacienne qui attend également de voir comment ça va se passer : d'autant qu'il y a une méconnaissance pour l'instant côté patients de qui est éligible à ce type de dépistage et qui ne l'est pas.

Je me dis que même si je ne détecte qu'une personne par jour, ça fait une chaîne de contaminations qui est arrêtée tout de suite donc c'est toujours ça de gagné sur le virus !

"C'est encore une troisième casquette qu'on met après celle du chef d'entreprise, de pharmacien et maintenant de prélèvements ! Après, c'est important aussi qu'on puisse tous participer à notre échelle donc je me dis que même si je ne détecte qu'une personne par jour, ça fait une chaîne de contaminations qui est arrêtée tout de suite donc c'est toujours ça de gagné sur le virus ! J'ai aménagé une zone de la pharmacie qui n'était pas exploitée. Les patients nous en parlent tous les jours mais je pense que le message a été tronqué dans le sens où on ne va pas se substituer à un laboratoire d'analyses. On ne peut pas tester tout le monde : le test n'est sensible que pour les gens qui ont vraiment des symptômes depuis moins de quatre jours avec une charge virale assez importante. Il y a beaucoup de gens qui nous ont sollicité alors qu'ils étaient cas contacts par exemple et là ça ne rentre pas du tout dans le cadre de ce qu'on peut réaliser en pharmacie !"

A Saint-Etienne, sept à huit pharmacies pour l'heure pratiquent ces tests antigéniques : une arrivée qui prend du temps pour s'organiser dans les officines en termes de logistique, d'équipes et de stocks explique Olivier Rozaire, président du syndicat des pharmaciens de la Loire.

Ces tests c'est pour optimiser la doctrine qui est "tester, tracer, isoler" puisque là, on peut tester, tracer et isoler en moins d'une heure !

"Dans le département de la Loire, il y a environ 10% des officines, c'est-à-dire une grosse vingtaine, qui sont en capacité de les faire aujourd'hui mais c'est en train de monter petit à petit puisqu'il faut se former aux tests. Il a fallu aussi trouver les équipements de protection (blouses, charlottes, gants...) et aussi mettre nos locaux en conformité. Ces tests c'est pour optimiser la doctrine qui est "tester, tracer, isoler" puisque là, on peut tester, tracer et isoler en moins d'une heure. Sachant que ce n'est pas un dispositif qui a été mis là pour un très court terme mais qu'il servira comme option de déconfinement. L'objectif, c'est de participer à cette politique de dépistage massif ! C'est vrai que des officines, il y a en partout sur le territoire et ça permet de démultiplier avec ce que vont continuer à faire les laboratoires puisque le test RT-PCR va rester la règle notamment dans tous les établissements de santé. Donc en gros, c'est pour armer encore mieux le système de santé".

Selon le président du syndicat des pharmaciens de la Loire, ces tests antigéniques devraient peu à peu monter en puissance dans les deux prochaines semaines dans les pharmacies stéphanoises et ligériennes.