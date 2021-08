Les tests covid ont déjà coûté 18 millions d'euros à l'Assurance maladie de la Sarthe

Les tests PCR et antigéniques sont gratuits pour les patients jusqu'à la mi-octobre mais ils ont un coût pour la Sécurité sociale : 18 millions d'euros depuis le début de l'année rien que pour la Sarthe.

L'addition est salée. 17 990 469 euros précisément pour un demi-million de tests réalisé au 31 juillet en Sarthe. Et la demande ne cesse d'augmenter. Après un premier pic en mars, la demande a monté en flèche à partir du 19 juillet, quelques jours après l'annonce de la généralisation du pass sanitaire. Des tests majoritairement réalisés en pharmacie.

Des tests toujours plus nombreux en Sarthe

On tournait autour de 12 000 tests par semaine, on est passé à 20 000 puis 31 000 tests par semaine à la fin juillet.

En 2020 déjà, l'assurance maladie de la Sarthe avait payé près de 12 millions d'euros pour 186 000 tests. Et même si le coût a baissé au fil du temps grâce à de nouvelles techniques d'analyse, un test revient plus cher qu'une vaccin. Car si on reste autour de 50 euros pour une vaccination, comme pour un test PCR, le vaccin ne nécessite pas de recommencer toutes les 72 heures.