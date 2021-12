Alors que les chiffres du Covid-19 montent dans la Manche comme partout en France, les infirmiers libéraux continuent de tester. De nombreux élèves de primaires et leurs familles prennent des rendez-vous, depuis la mise en place du nouveau protocole dans les écoles.

Les infirmiers libéraux de Cherbourg-en-Cotentin testent de plus en plus les enfants

Dans la Manche, le taux d'incidence le plus élevé est chez les enfants de zéro à neuf ans actuellement. Il était de 305 cas pour 100 000 habitants, dimanche dernier, selon les derniers chiffres du site Covidtracker. Conséquence, avec le nouveau protocole en place depuis deux semaines dans les écoles, ils sont de plus en plus nombre à faire tester. C'est la règle pour revenir dans les établissements, dès le premier cas positif dans une classe.

Pas d'embouteillage pour l'instant

_"_Je fais principalement ce genre de tests en ce moment, explique Anthony Lepelletier, infirmier libéral à la Glacerie. J'ai même testé ma fille. J'ai aussi encore fait ces dernières heures un enfant dont un petit camarade était infecté. La semaine dernière c'était une famille, toujours pour un enfant cas-contact à la base." Ce professionnel réalise en moyenne un à deux tests PCR par jour dans son cabinet. Il ne propose pas de test antigénique.

Un phénomène que l'on observe chez plusieurs infirmiers libéraux joint par France Bleu Cotentin. À quelques kilomètres de son confrère, Valérie Isoird reçoit également des appels de manchois sur le départ pour l'étranger, des cas-contact, mais aussi des personnes avec quelques symptômes. La plupart sont vaccinées. Elle ne constate pas d'embouteillage pour l'instant dans son planning. L'infirmière rappelle que les tests restent payant pour les personnes n'ayant reçu aucune injection.

"Il sont dans cette façon de penser de je protège"

Ces deux professionnels ne s'attendent d'ailleurs pas à une hausse importante du nombre de tests à l'approche des fêtes de fin d'années. Certains seront tentés de réaliser un test avant de retrouver leur famille pour Noël ou le Nouvel an. "J'ai le sentiment que les gens vaccinés sont responsables. C'est que je constate autour de moi. Ils sont dans cette façon de penser de 'je protège' [en étant vacciné] et je ne sens pas une grosse demande à venir pour cette période", pointe Valérie Isoird.