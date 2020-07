Les tests de dépistage du Covid-19 en forte hausse en Touraine

Les tourangeaux sont plus nombreux à se faire tester au coronavirus ces derniers jours ! Selon les données communiquées par l'Agence régionale de santé, 2415 personnes se sont fait dépister entre le 13 et le 19 juillet, soit 500 de plus que la semaine précédente. Cette hausse se ressent dans les laboratoires d'Indre-et-Loire : 29 sites proposent le dépistage sur le département.

En Touraine, pas de tensions notables pour obtenir un rendez-vous, les centres que nous avons joints évoquent soit une place dans la journée, soit le lendemain pour un test PCR (un test virologique par écouvillon). Au laboratoire Cerballiance, près de l'avenue de Grammont à Tours, vingt à quarante personnes se font dépister chaque jour.

"L'activité est très soutenue", confirme le directeur du centre, le biologiste Armand Saada. "On a énormément d'appels au laboratoire. Nos secrétaires sont toute la journée au téléphone pour créer et enregistrer les dossiers. On prélève sur rendez-vous de 10h à 12h non-stop. Après nous prenons les patients sans rendez-vous pour suspicion de Covid. Cela nous oblige à adapter nos structures pour accueillir ce flux de patients sans déséquilibrer l'accueil des patients classiques. On fait des espaces dédiés pour les patients Covid, dans des barnums à l'arrière de nos laboratoires, soit on a créé de nouvelles salles de prélèvement au sein de nos labos."

Vacances et prudence des médecins

Une augmentation liée d'une part à la forte hausse du nombre de prescriptions médicales, en cas de doutes du médecin, ou de symptômes qui s'apparentent à ceux du coronavirus. Toutes les personnes admises en Ehpad sont aussi systématiquement testées. Mais également à la reprise des vols en avion à destination de l'outre-mer ou de l'étranger. "Il est demandé par les compagnies aériennes d'avoir des résultats de Covid datant de moins de 72 heures", explique François Thomas, le responsable des laboratoires Cerballiance en Centre-Val-de-Loire. "Cela nous bouscule un petit peu il faut le reconnaitre, surtout en fin de semaine où c'est plus compliqué de respecter le délai de 72 heures, mais on y arrive."

Ecoutez le reportage de France Bleu Touraine, dans un laboratoire de Tours. Copier

Il faut en moyenne 24 à 48 heures pour recevoir les résultats des tests. Des résultats qui, la grande majorité du temps, sont négatifs. Olivier Véran, le ministre de la santé, a déclaré lundi sur franceinfo qu' "Aujourd'hui, sur 100 personnes que nous testons, 99 n'ont pas le virus", précise-t-il, "cela veut dire qu'on teste très large". Selon l'Agence régionale de santé, depuis le 11 mai, 21 500 tests ont été effectués en Indre-et-Loire.