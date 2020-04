Les tests de dépistage du Covid 19 vont s'intensifier dans les EHPAD du Limousin

En Nouvelle Aquitaine 15 % des maisons de retraite sont confrontées à un ou plusieurs cas de Covid 19. C'est pourquoi des tests ont commencé dans ces établissements pour personnes âgées notamment en Limousin. Des tests systématiques pour les résidents et les personnels dés qu'il y a un cas suspect

"Nous essayons de mettre en oeuvre le plus vite possible une politique de dépistage systématique du Covid 19 dans les EHPAD". Déclaration ce vendredi du directeur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine Michel Laforcade. Un dépistage qui a commencé dans plusieurs établissements des trois départements du Limousin . Certains ont reçu les premiers tests ce vendredi.

Vers des dépistages systématiques en Haute-Vienne

L'Agence régionale de santé espère passer très vite à la vitesse supérieure pour réaliser un dépistage systématique du covid 19 dans les établissements accueillant des personnes agées. En Haute Vienne ils ont déjà commencé cette semaine dans 3 établissements : c'est le cas à l'EHPAD de Nantiat , à l'EHPAD du Mas Rome à Limoges et à l'Ehpad des 5 sens à Landouge où 17 résidents ont été contaminés par le covid 19.

Des tests réalisés également en Creuse et en Corrèze

Un dépistage systématique pour les résidents et les personnels qui a aussi eu lieu ou qui est en cours dans des établissements de Creuse : à Gouzon et Aubusson où là aussi des cas ont été constatés . Et en Corrèze les premiers tests ont commencé ce vendredi à la maison d'accueil spécialisée pour les handicapés à Servières-le-château.