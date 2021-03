Les tests salivaires ont commencé dans les écoles en Charente

Les premiers tests salivaires ont été prélevés mardi dans les écoles de Charente et de Charente-Maritime. A Angoulême, c'est à l'école maternelle Alphonse-Daudet, dans le quartier de l'Houmeau, que la séance a eu lieu. Ce moment, vécu comme un jeu par les enfants, s'est généralement bien passé.

Sur 85 élèves de toutes les sections de maternelle, 75 ont pu participer à ces tests, avec l'autorisation de leurs parents. Les tests salivaires seront renouvelés, dans cette école comme ailleurs. Et la Charente innove aussi pour les lycéens : c'est l'un des trois départements de Nouvelle-Aquitaine, avec la Creuse et la Dordogne, à généraliser les tests antigéniques dans tous les lycées du département. Tout a commencé lundi au lycée Guez-de-Balzac d'Angoulême, et s'est poursuivi au Lycée professionnel Delage à Cognac. Tous les lycéens charentais devraient être testés dans les 15 jours qui viennent.

un rebond des cas positifs

En Charente, la situation épidémiologique s'aggrave, avec une augmentation de plus de 20% des cas positifs depuis la mi-Février. Le taux de positivité des tests PCR est maintenant de 10,3%, quand la moyenne régionale est de 5%. On est passé, en seulement une semaine, de 6 à 14 foyers groupés, essentiellement dans des EHPAD, avec une forte présence du variant anglais. On ne constate pas pour autant un rebond des hospitalisations, mais seulement un rebond des cas positifs, précise l'ARS de Charente.