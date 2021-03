Les tests salivaires progressivement mis en place dans trois écoles de l'Indre et du Cher

Les enfants de l'Indre et du Cher reprennent le chemin de l'école ce lundi matin. Une rentrée un peu spéciale puisqu'elle marque aussi le début des tests salivaires dans nos écoles maternelles et primaires (en priorité). Les enfants des zones où les vacances sont finies ont déjà expérimenté ces tests, bien plus faciles à réaliser pour les petits que les nasaux pharyngés.

Ils devraient être mis en place progressivement chez nous dans les prochains jours, le temps de tout organiser dans les écoles et de demander l'accord des parents avant. On ignore encore pour le moment combien de tests seront réalisés et par qui mais l'on sait pour l'heure que trois écoles sont concernées. Il s'agit de l'école primaire Pierre Bodin-Jean Zay de Vierzon (Cher), de l'école élémentaire Jules Ferry à Châteauroux et du lycée professionnel Chateauneuf à Argenton-sur-Creuse (tous les deux dans l'Indre). Ces tests doivent permettre de mieux contrôler l'épidémie. Une bonne nouvelle pour les syndicats contactés par France Bleu Berry que ce soit du côté des parents ou des enseignants.

"Pour que ce soit efficace, il faut que ce soit massif"

Pour Bruno Fleurant, président de la FCPE de l'Indre : "Si ce genre de tests permet d'éviter des fermetures de classes - avec toutes les conséquences que l'on connaît pour les parents - ça ne peut être que positif. Ça concourt aussi à la fois à la sécurité des élèves et surtout de leur famille. Nous sommes donc pour, d'autant plus que là, _ce test n'est pas traumatisant_, à la différence du précédent test. Il n'y a donc aucune raison que l'on soit opposés à ce type de pratique. Pour que ce soit efficace, il faut que ce soit massif."

Avis favorable également pour Kevin Duplex, co-secrétaire départemental du Snuipp-FSU du Cher, qui souligne cependant un point : qui fera ces tests salivaires ? Selon lui, ce n'est pas le rôle des professeurs : "_Nous ne sommes ni personnels soignants, ni des personnels de laboratoires_. Nous sommes des enseignants et ce n'est pas à nous de faire passer ces tests-là. On a des infirmières scolaires et qui ont déjà un travail monumental à faire en ce moment, notamment par rapport au traçage des cas contact Covid. Elles ne pourront pas non plus être en mesure de faire passer ces tests-là. On a donc besoin de personnel mais de façon massive pour faire passer ces tests également de façon massive."

"Tous les acteurs n'ont pas encore été mis autour de la table pour préparer ça"

De son côté, Pierre Laumonier, professeur des écoles et représentant des personnels pour Snuipp-FSU de l'Indre, rappelle que le syndicat réclamait ces tests depuis longtemps "et encore plus maintenant qu'il y a les variants anglais, brésilien et sud-africain." Pour lui non plus, ce n'est pas sur les enseignants que ces tests doivent reposer, "on n'est pas des soignants donc ce n'est pas à nous de les faire." Pierre Laumonier rappelle également qu'il "va falloir l'autorisation des parents" et que "ça peut prendre un peu de temps."

Selon ce professeur, l'organisation est également assez flou : "On sent bien que c'est un peu de l'improvisation parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations : dans quels locaux on les fera ? avec quel protocole spécifique puisqu'il faudra éviter le brassage des élèves pour ces tests ? Ça pose beaucoup de questions." Et le représentant des personnels de poursuivre : "Tous les acteurs n'ont pas encore été mis autour de la table pour préparer ça. On voit bien que c'est un problème d'organisation : on a des annonces du ministre, on a l'impression qu'ils nous disent qu'ils vont faire des tests de grande ampleur alors que dans les faits, ce seront des tests ciblés et on ne sait pas du tout si ce sera vraiment efficace."

Le département de l'Indre devrait bénéficier de deux médiateurs pour aider dans les écoles. En tout, ce sont 1 700 médiateurs qui devraient être recruter entre maintenant et le mois de juin partout en France. Des étudiants en médecine ou encore en pharmacie. Le premier ministre Jean Castex souhaite également réaliser 300 000 tests salivaires par semaine en France d'ici au 15 mars.