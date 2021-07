Les Thermes de Saujon fermés après la détection de légionelles

C'est un nouveau coup dur pour les Thermes de Saujon. Ouvert depuis le 31 mai dernier suite à une longue fermeture liée au COVID 19, l'établissement est à nouveau contraint de fermer ses portes à cause de la légionelle. La bactérie, "légionelle pneumophila" est pathogène, et peut dans certains cas conduire à des maladies pulmonaires graves.

Le 15 juin, toute une zone a déjà été fermée aux curistes

Cette bactérie a été repérée pour la première fois le 1er juin dernier sur un poste de soin de l'établissement. Elle s'est ensuite étendue à d'autres postes à proximité. Le 15 juin, c'est toute une zone qui a été fermée aux curistes. Mais avec de nouvelles analyses positives ailleurs, les Thermes de Saujon ont dû cette fois fermer complètement le mardi 6 juillet.

Pas d'ouverture prévue avant le mois d'août

Les curistes ne seront pas de retour avant le mois d'août, puisque dans une première phase, une désinfection totale d'une semaine est prévue dès le lundi 19 juillet. Pour Marc Lavoix, ingénieur d'études sanitaires à l'ARS, en charge du contrôle sanitaire des établissements thermaux en Charente-Maritime :"Il y a maintenant deux techniques pour traiter le réseau et tuer la bactérie. On peut faire grimper la température de l'eau à 70°C pendant plusieurs heures. Mais on peut aussi utiliser des désinfectants, comme le chlore, ou le _péroxyde d'hydrogène_."

Dans un deuxième temps, de la semaine du 26 juillet au 31 juillet, des analyses doivent être effectuées, et selon les résultats, il est même possible qu'une deuxième semaine d'analyses intervienne début août. Les curistes pourraient donc ne revenir qu'à la mi-août, ou sensiblement avant.