Les thermes pourront rouvrir dès le 19 mai, mais c'est encore flou sur les conditions d'accueil des curistes

Après six mois de fermeture à cause de la crise sanitaire, les établissements thermaux pourront finalement rouvrir dès le 19 mai prochain. Un réel soulagement pour les thermes en Béarn et Bigorre, même si le flou persiste sur certains points. Chaque établissement s'adapte au mieux.