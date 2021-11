Les thés dansants et les soirées moules/frites à l'origine du rebond du Covid-19 en Creuse

Le taux d'incidence de la Creuse continue de grimper en flèche. Ce mercredi 3 novembre, il s'établit à 100 cas pour 100 000 habitants. Il s'agit du plus mauvais chiffre de Nouvelle Aquitaine. D'après l'Agence Régionale de Santé (ARS), la situation est notamment liée à plusieurs clusters qui se sont développés lors de thés dansants, de concours de pétanque ou encore de soirées moule-frites.

Les Creusois se relâchent trop lors des rassemblements festifs

La semaine passée, 117 Creusois ont été testés positifs au covid-19. Parmi eux, cinquante personnes (c'est à dire près de la moitié), avaient participé à des thés dansants, des concours de pétanque, des soirées moules-frites ou des repas d'anniversaire au restaurant, à l'issue desquels des clusters se sont déclarés.

Les deux-tiers des personnes contaminées la semaine dernière avaient plus de 65 ans. Pour l'Agence Régionale de Santé, les Creusois se relâchent trop. L'ARS rappelle qu'il faut conserver les gestes barrières, notamment lors des rassemblements en intérieur.

Une personne en réanimation à l'hôpital de Guéret

Ce rebond de l'épidémie a une conséquence : pour la première fois depuis des mois une personne est en réanimation à l'hôpital de Guéret. Son état de santé n'est pas alarmant.Le nombre de malades hospitalisés dans le département augmente également.

Pour contrer le virus, les autorités de santé continuent de promouvoir le vaccin contre le covid. L'ARS demande à toutes les personnes de plus de 65 ans de faire leur troisième dose de vaccin.

Le masque redevient obligatoire dans les écoles creusoises

Parallèlement, le ministère de l'Éducation nationale a communiqué ce mercredi soir la liste des 39 départements concernés par le retour du port du masque obligatoire à l'école à partir de la rentrée scolaire du lundi 8 novembre prochain. La Creuse fait partie de la liste.

En réalité, tous les départements métropolitains dont le taux d'incidence s’établit au-dessus des 50 cas pour 100 000 habitants depuis plusieurs jours sont concernés.

"Outre le rétablissement du port du masque en intérieur pour les élèves des écoles élémentaires, le protocole prévoit des mesures de protection renforcées, notamment la limitation des brassages par niveau, l’augmentation de la fréquence des désinfections et le respect d’une distanciation physique adaptée pour les activités physiques et sportives mises en œuvre le plus rapidement possible", explique le ministère.