Plus besoin d'aller à Angers ou au Mans pour faire médecine, une antenne a ouvert ses portes à Laval en cette rentrée 2019. Cette promotion de première année compte 37 étudiants.

Emma (à dr.) vient de Saint-Germain-le-Fouilloux dans l'agglomération lavalloise et Margot habite à Laval depuis toujours.

Laval, France

Les tout premiers étudiants en médecine de Laval ont fait leur rentrée fin août. Ils sont 37 en première année dont 34 Mayennais. Ils vont suivre des cours par vidéotransmission, des cours de la faculté d'Angers, aussi diffusés à l'antenne du Mans. Des tuteurs viendront également les aider.

L'objectif est de donner envie à ces étudiants d'exercer en Mayenne plus tard et donc rendre le département plus attractif d'un point de vue médical.

De nombreux étudiants de Laval et de son agglomération

En tout cas, cela suscite des vocations. S'il n'y avait pas cette antenne à Laval, Emma, une Mayennaise de 18 ans, est catégorique, elle n'aurait pas fait médecine.

"Si je m'étais retrouvée seule à Angers, cela aurait été compliqué moralement, déjà que c'est une année difficile. Là, je peux rentrer chez moi le soir, à Saint-Germain-le-Fouilloux, tout près de Laval. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je vais manger, ou comment je vais laver mes affaires", reconnaît la jeune femme.

Autre avantage selon Emma : être dans une petite promotion, sans redoublant, cela veut dire moins de compétition et plus d'entraide au concours.

Si je reste en Mayenne, je pourrai vraiment aider", Margot, 18 ans

Margot, une jeune Lavalloise de 18 ans, se lance aussi dans l'aventure. Elle est très attachée à son département. Elle aimerait devenir sage-femme, si possible en Mayenne, elle est consciente que c'est un désert médical.

"Je sais que des maternités ferment dans les alentours, je trouve cela vraiment dommage parce que les femmes enceintes ne peuvent pas accoucher près de chez elle, c'est risqué. Si j'arrive à devenir sage-femme et que je reste là, je pourrai vraiment aider ces personnes", estime cette étudiante.

Les responsables de la formation sont confiants sur les taux de réussite de cette antenne lavalloise. Pour preuve, le major de l'année dernière, pour la première année de médecine, étudiait au Mans, antenne d'Angers.