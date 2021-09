Les traces de feu les plus anciennes de France découvertes dans une grotte préhistorique de Tautavel

Faut-il réécrire nos livres de Préhistoire ? Alors que la date de domestication du feu en Europe est estimée à 400.000 ans, la découverte dans la grotte de Tautavel de traces de feu remontant à 560.000 ans vient peut-être rebattre les cartes. Ces nouvelles données pourraient "repousser de 160 000 ans la date de la première utilisation du feu en France", estime le CNRS. Mais avant de pouvoir affirmer que l'Homme de Tautavel maitrisait parfaitement la technique du barbecue de mammouth à une époque aussi lointaine, les scientifiques vont devoir pousser leurs investigations.

"C'est exceptionnel de retrouver des charbons de bois aussi anciens sur un site archéologique, à côté d'ossements et de pierres taillées. Dans le monde, les sites équivalents se comptent sur les doigts d'une main", s'enthousiasme Christian Perrenoud, ingénieur au Muséum d'histoire naturelle, en poste à Tautavel. "Mais toute la question est maintenant de savoir si la main de l'homme y est pour quelque chose", tempère-t-il aussitôt. "Pour l'heure, nous n'avons absolument pas retrouvé la trace d'un foyer, avec un sol creusé et des pierres autour, correspondant à un feu qui aurait été maitrisé et entretenu".

fragments de charbon vitrifiés découverts dans la Caune de l'Arago

Plusieurs hypothèses sont à l'étude. La moins exaltante : un feu de végétation attisé par le vent aurait pu provoquer des dépôts dans la grotte. "On peut aussi imaginer qu'à la suite d'un incendie, l'homme de Tautavel ait retrouvé des animaux ayant péri dans les flammes, et qu'il les ait ramenés dans la grotte pour les consommer." L'hypothèse d'un morceau de bois enflammé, ramené sur les lieux suite à un orage, n'est pas non plus à exclure : "pourquoi pas, pour s'éclairer momentanément dans la grotte, mais sans savoir comment entretenir les flammes."

Pour l'instant, la prudence est de mise, et le sujet fait débat au sein des scientifiques. "Dans l'équipe, certains sont tout à fait convaincus que le feu a été amené dans la grotte par l'homme, d'autres privilégient l'hypothèse d'un incendie. Nous devons aller plus loin dans nos recherches. L'une des priorités, c'est d'analyser les ossements pour voir s'ils ont été brulés. Visuellement, ils ne portent pas de traces de chauffe, mais des équipements de haute-technologie vont nous permettre de savoir si les os ont pu être brûlés à relativement faible température sans que leur aspect extérieur ne soit modifié", explique Christian Perrenoud.

Dans cette grotte occupée par l'Homme entre - 700 000 et - 100 000 ans, les scientifiques souhaitent aussi vérifier s'ils retrouvent des traces de micro-charbons dans d'autres couches stratigraphiques, correspondant à des époques différentes. Il faut dire que leur découverte est fortuite : les chercheurs travaillaient sur un autre sujet lorsqu'ils ont découvert ces traces de feu, par hasard. "Pour aller plus loin dans nos connaissances, nous devons maintenant engager une travail plus méthodique".