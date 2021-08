Les transferts de patients entre l'Occitanie et les Hauts-de-France se poursuivent

Ce mardi, deux patients en réanimation dans des hôpitaux situés en Occitanie, atteints de formes graves du Covid, ont été transférés par avion via l'aéroport de Lesquin vers les hôpitaux de Béthune et de Douai. La troisième opération de la sorte depuis la semaine dernière.

Il est 15 heures ce mardi lors qu'un petit avion de tourisme se pose, à l'écart du reste de l'aéroport de Lesquin, sur le tarmac. A son bord, deux hommes âgés de 55 ans. Accompagné par quatre soignants, ils souffrent de forme grave du Covid. Initialement en réanimation dans deux hôpitaux d'Occitanie (Albi et Alès), ils ont du être transféré en raison de la saturation des hôpitaux dans cette région. Le taux d'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants, y varie de 300 à 400 selon les départements. C'est quatre à cinq fois plus que dans le Nord et le Pas-de-Calais. Pour ces deux patients, direction donc les hôpitaux de Béthune dans le Pas-de-Calais et de Douai dans le Nord. C'est la troisième opération de ce type depuis la semaine dernière, tous les deux jours. Deux patients sont transférés à chaque fois vers des hôpitaux du Nord et du Pas-de-Calais, deux vers la Picardie.

Les ambulances partent ensuite vers les hôpitaux de Béthune et de Douai © Radio France - Florent Vautier

"Le transfert est bien préparé la veille", explique Roch Joly, chef de service adjoint au Samu du Nord. "On a des réunions en visio-conférence, du calage avec le réanimateur de départ, celui d'arrivée... On sait exactement ce qu'on les patients, on prend aucun risque, ce sont des patients stables." Les soins continuent à chaque moment du transfert, qui dure en totalité environ 6 heures. L'avion est totalement médicalisé.

Prochain transfert dès jeudi

Ces transferts permettent de soulager les hôpitaux occitans, surchargés. "Pendant la deuxième vague c'est nous qui transférions des patients, maintenant c'est nous qui les accueillons", rappelle Roch Joly. "Nos services de réanimation travaillent, mais nous avons encore la capacité d'accueillir des patients". Une solidarité bienvenue pour les soignants occitans. "On arrive, dans l'urgence, à s'organiser ensemble et c'est quelques chose de très positif", se réjouit Rodolphe Meignal, le directeur du CHU du Tarn. Un prochain transfert de patients entre l'Occitanie et les Hauts-de-France est prévu jeudi, peut-être vers des hôpitaux de la côte.