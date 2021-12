Les transplantés cardiaques du CHU de Limoges contraints d'aller à Bordeaux pour être suivis

C'est un coup dur pour les transplantés cardiaques du CHU de Limoges notamment pour Michel Dupont qui fait partie des 45 patients concernés par cette décision . Le suivi de ces patients devra désormais se faire à Bordeaux à l'hôpital Haut-Lévêque. "C'est une mauvaise nouvelle, Bordeaux c'est loin, c'est fatiguant et pour être à 8 heures ce qui est souvent le cas pour ce genre d'examen, il faudrait partir de Limoges à 4 H 30 du matin" déplore Michel Dupont qui a subi une greffe du cœur à Limoges il y a prés de 22 ans.

Mais ce qui le chagrine davantage c'est que le CHU de Limoges se sépare encore d'un service pour les habitants du Limousin. Le CHU a déjà stoppé en 2016 les transplantations cardiaques. "On a l'impression de voir petit à petit grapiller des petits morceaux de CHU" confie encore Michel Dupont qui ne cache pas son émotion au souvenir de son opération en 2000 à Limoges. Une greffe du cœur qui lui a permis d'avoir une nouvelle vie.

"On se sent un peu délaissé par le CHU de Limoges"

Ce que n'a pas apprécié aussi Michel Dupont c'est la manière dont les transplantés cardiaques comme lui ont été informés. "On a reçu une lettre qui ressemble à une circulaire administrative et on se sent un peu délaissé par le CHU". Si le suivi de ces 45 patients ne sera plus assuré à Limoges c'est parce que les deux médecins qui assuraient jusque là leur prise en charge ne sont plus là à cause d'un départ à la retraite et d'un arrêt maladie.

De son côté le CHU de Limoges affirme que tout sera fait pour assurer la continuité du suivi des transplantés cardiaques. "On s'est aussitôt rapprocher des médecins de Bordeaux et ils se sont prêts à assurer le suivi dans les mêmes conditions des 45 transplantés cardiaques, former un nouveau praticien est long, il faut un an alors qu'à Bordeaux, il y a 4 médecins qui peuvent assurer leur prise en charge" explique David Jourdan, le directeur des affaires médicales . Il reconnait toutefois que l'inquiétude des patients est légitime. C'est pourquoi une réunion a eu lieu récemment (en visio-conférence) pour leur permettre de s'exprimer et de prendre en compte chaque cas individuellement. Le CHU de Limoges précise encore que certains examens comme les échographies cardiaques continueront à se faire à Limoges.