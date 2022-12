Les travaux de la future clinique de l'Estran à Cherbourg-en-Cotentin vont démarrer dans quelques mois

Le projet de nouvelle clinique Inicéa de Soins Médicaux et de Rééducation (SMR) à Cherbourg-en-Cotentin sera issu de la relocalisation de la clinique de l’Estran, actuellement implantée à Siouville-Hague, il permettra de renforcer l’offre de soins sur le territoire en partageant des moyens avec le CHPC.

ⓘ Publicité

L’établissement augmentera sa capacité d’accueil d’environ 20 %, avec 135 lits d’hospitalisation complète répartis en 119 chambres simples, dont 4 chambres adaptées à l’accueil des personnes atteintes d’obésité morbide, et 8 chambres doubles. La proximité entre la future clinique et le service d’accueil des urgences du CHPC facilitera la prise en charge et le parcours des patients. Le projet prévoit également l’installation d’un plateau technique de rééducation avec kinésithérapie, balnéothérapie et ergothérapie et l’implantation d’un hôpital de jour (HDJ) de rééducation, renforçant ainsi l’offre ambulatoire locale pour le maintien et l’accompagnement à domicile des patients.

Le futur bâtiment prévoit également la possibilité de déployer un centre d’accueil provisoire d’une centaine de patients du CHPC, en cas de besoin. « Ce nouvel équipement va prendre place dans un secteur urbain renouvelé, sur lequel l’intervention publique a été forte : la ZAC des Bassins, déclare Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. Infrastructures urbaines, proximité avec la gare et le cœur de ville, proximité immédiate avec le CHPC…, la clinique, en raison de son offre, de son accessibilité, et de l’environnement immédiat dans lequel elle s’inscrit, contribuera à l’attractivité des métiers du soin et de la santé. Cet équipement vient véritablement compléter et renforcer l’offre dédiée à la santé, aux soins et aux services à la personne à Cherbourg-en-Cotentin ».

Ce nouvel emplacement géographique, au cœur du bassin d’emplois de Cherbourg-en-Cotentin devrait faciliter l’accès à la clinique pour les patients, leurs familles, et les salariés puisqu’il bénéficiera d’un arrêt de bus face à l’entrée, d’un parking à vélos et de bornes de recharge électrique.

Le nouveau bâtiment répondra par ailleurs aux plus hautes exigences en matière de performance énergétique et d’impact carbone, sa conception permettra de garantir la fraîcheur l’été, par exemple. Au moins 70 % des déchets de la clinique seront valorisés et les approvisionnements se feront en majorité au niveau local. La conception du bâtiment en RDC surélevé et sur pilotis permet également de respecter les objectifs de mise en sécurité des patients en cas de crue centennale.